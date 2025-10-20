Joélly de ‘Três Graças’: vídeo de Alana Cabral recebendo notícia da aprovação do papel viraliza

Um vídeo publicado por Alana Cabral, atriz e cantora que interpretará Joélly em “Três Graças”, nova novela das 21h da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira (20), voltou a circular nas redes sociais. As imagens, inicialmente compartilhadas no dia 23 de julho, mostram registros do processo de seleção para o papel e o momento em que a artista descobriu ter sido aprovada.

Assista ao vídeo:

No vídeo, atriz aparece se gravando gravado a caminho do segundo teste para a personagem. “Ou eu vou salvar esse vídeo para a minha vida, ou vou apagar. Mas acho que eu vou salvar, né, mãe? Estou no segundo teste para fazer a Joélly. Eu estou muito animada. Hoje, mais animada do que ansiosa”, disse.

Na sequência, já em casa, um mês depois, a atriz surpreende a mãe ao comunicar a aprovação: “Mãe, eu sou a nova protagonista da novela das 9.”

Artistas da trama reagiram à publicação. A atriz Dira Paes, que interpreta Lígia, avó da personagem de Alana, escreveu: “Lindeza do coração.”

Na produção, Joélly é filha de Gerluce (Sophie Charlotte). As duas, ao lado de Lígia (Dira), formam o trio que dá nome à novela. A trama acompanha o cotidiano de três gerações de mulheres que criam a família sozinhas após serem abandonadas por seus companheiros.