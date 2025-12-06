Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Do pop ao tecnobrega: relembre os artistas paraenses que já venceram o Prêmio Multishow

Gaby Amarantos está entre as artistas com maior número de indicações ao Prêmio Multishow 2025, cuja cerimônia será realizada dia 9 de dezembro

Hannah Franco
fonte

Antes de Gaby em 2025: veja quando artistas do Pará fizeram história no Prêmio Multishow (Reprodução/Instagram)

O Prêmio Multishow 2025 está chegando com sua 32ª edição e, mais uma vez, o Pará está bem representado. A cantora Gaby Amarantos aparece entre as artistas com maior número de indicações. A cerimônia será realizada na próxima terça-feira, 9 de dezembro, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

🎶 Mas o protagonismo de Gaby, que já fez história em outras edições, não é um feito isolado. Ao longo dos anos, diversos artistas do Pará subiram ao palco para receber o famoso troféu e marcar presença no prêmio. Relembre os paraenses que já levaram o Prêmio Multishow para casa.

VEJA MAIS

image Zaynara lança Perfume da Bôta e celebra nova fase na música
Após um ano de conquistas, incluindo parceria com Pabllo Vittar e vitória no Prêmio Multishow, a cantora apresenta seu novo single, que mistura Beat Melody e influências do Mestre Cupijó

image Gaby Amarantos lidera indicações ao Prêmio Multishow 2025 com cinco categorias
Cantora celebra reconhecimento ao lado de Marina Sena, Ana Castela e Gilberto Gil

Gang do Eletro - Artista Revelação (2012)

O Pará tomou conta do Multishow em 2012. O Gang do Eletro, grupo pioneiro do eletromelody, foi eleito Artista Revelação, desbancando Silva e Cícero no debate ao vivo do Superjúri.

Com figurinos vibrantes e batidas que misturavam tecnobrega, carimbó e eletrônico, o grupo transformou a internet em vitrine e conquistou o Brasil com hits como “Dançando no Salão”.

Gaby Amarantos - Novo Hit (2012)

2012 também marcou o início da história de Gaby Amarantos com o Multishow. Sua performance de “Ex Mai Love”, música que explodiu em todo o país e integrou a abertura da novela Cheias de Charme, garantiu à cantora o troféu de Novo Hit (Júri Especializado).

Na ocasião, Gaby subiu ao palco para apresentar o grande fenômeno que colocaria o tecnobrega no mapa do pop brasileiro.

Gang do Eletro - Melhor Show (2013)

image Gang do Eletro com o Prêmio Multishow de 2013 (Reprodução/Redes Sociais)

No ano seguinte, um momento histórico: Caetano Veloso e Gang do Eletro empataram e dividiram o prêmio de Melhor Show.

Caetano venceu pelo projeto “Abraçaço”, já o grupo paraense pelo espetáculo próprio — uma conquista que levou o tecnobrega ao topo do reconhecimento nacional e ampliou suas fronteiras.

Joelma - Melhor Show (2017)

image Joelma com o troféu de Melhor Show em 2017. (Reprodução/Multishow)

A paraense Joelma, ícone do ritmo que saiu de Belém para o Brasil, surpreendeu ao vencer o prêmio de Melhor Show no Multishow 2017, superando nomes como Anitta e Luan Santana.

No mesmo ano, concorreu também como Melhor Cantora, mas não levou a categoria.

Zaynara - Revelação do Ano (2024)

image Zaynara com o troféu de Artista Revelação 2024. (Reprodução/Multishow)

Em 2024, uma nova voz nortista tomou o palco do Multishow. Zaynara venceu a categoria Revelação do Ano, um dos prêmios mais importantes da noite.

Dona dos sucessos “Sou do Norte” e “Quem Manda em Mim Sou Eu”, a cametaense destacou em seu discurso a força das mulheres do Norte e o impacto cultural do beat melody no país.

Viviane Batidão - Categoria Brasil (2024)

Ainda em 2024, Viviane Batidão também levou a música paraense ao pódio ao vencer a categoria “Brasil”. Com hits como “Galera da Golada” e “Olha bem pra mim amor”, a cantora celebrou a conquista como uma vitória para o Estado e para o tecnobrega.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prêmio multishow

paraenses

premiação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NA HISTÓRIA

Após 20 anos, Calcinha Preta retorna ao Pará para gravação de DVD histórico no Mangueirão

Belém será palco de um dos maiores projetos da carreira da banda. A gravação do DVD Mágica – O Espetáculo promete mais de 3 horas de show, efeitos especiais e clássicos que marcaram gerações

06.12.25 8h00

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA

Andressa Urach tem DIU 'arrancado' por ator bem dotado durante gravação de conteúdo

Maximo Garcia foi o responsável por "retirar" o DIU da influenciadora pornô

20.02.25 14h58

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

EITA!

Nora de Andressa Urach, 'Princesa do Funk' fala sobre vídeos de sexo e a sogra: 'tive com ela'

Gabi Ayala é namorada de Arthur Urach; a morena publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a importância da sogra e a chamou de "mentora"

29.01.25 15h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda