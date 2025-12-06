Do pop ao tecnobrega: relembre os artistas paraenses que já venceram o Prêmio Multishow

O Prêmio Multishow 2025 está chegando com sua 32ª edição e, mais uma vez, o Pará está bem representado. A cantora Gaby Amarantos aparece entre as artistas com maior número de indicações. A cerimônia será realizada na próxima terça-feira, 9 de dezembro, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

🎶 Mas o protagonismo de Gaby, que já fez história em outras edições, não é um feito isolado. Ao longo dos anos, diversos artistas do Pará subiram ao palco para receber o famoso troféu e marcar presença no prêmio. Relembre os paraenses que já levaram o Prêmio Multishow para casa.

Gang do Eletro - Artista Revelação (2012)

O Pará tomou conta do Multishow em 2012. O Gang do Eletro, grupo pioneiro do eletromelody, foi eleito Artista Revelação, desbancando Silva e Cícero no debate ao vivo do Superjúri.

Com figurinos vibrantes e batidas que misturavam tecnobrega, carimbó e eletrônico, o grupo transformou a internet em vitrine e conquistou o Brasil com hits como “Dançando no Salão”.

Gaby Amarantos - Novo Hit (2012)

2012 também marcou o início da história de Gaby Amarantos com o Multishow. Sua performance de “Ex Mai Love”, música que explodiu em todo o país e integrou a abertura da novela Cheias de Charme, garantiu à cantora o troféu de Novo Hit (Júri Especializado).

Na ocasião, Gaby subiu ao palco para apresentar o grande fenômeno que colocaria o tecnobrega no mapa do pop brasileiro.

Gang do Eletro - Melhor Show (2013)

Gang do Eletro com o Prêmio Multishow de 2013 (Reprodução/Redes Sociais)

No ano seguinte, um momento histórico: Caetano Veloso e Gang do Eletro empataram e dividiram o prêmio de Melhor Show.

Caetano venceu pelo projeto “Abraçaço”, já o grupo paraense pelo espetáculo próprio — uma conquista que levou o tecnobrega ao topo do reconhecimento nacional e ampliou suas fronteiras.

Joelma - Melhor Show (2017)

Joelma com o troféu de Melhor Show em 2017. (Reprodução/Multishow)

A paraense Joelma, ícone do ritmo que saiu de Belém para o Brasil, surpreendeu ao vencer o prêmio de Melhor Show no Multishow 2017, superando nomes como Anitta e Luan Santana.

No mesmo ano, concorreu também como Melhor Cantora, mas não levou a categoria.

Zaynara - Revelação do Ano (2024)

Zaynara com o troféu de Artista Revelação 2024. (Reprodução/Multishow)

Em 2024, uma nova voz nortista tomou o palco do Multishow. Zaynara venceu a categoria Revelação do Ano, um dos prêmios mais importantes da noite.

Dona dos sucessos “Sou do Norte” e “Quem Manda em Mim Sou Eu”, a cametaense destacou em seu discurso a força das mulheres do Norte e o impacto cultural do beat melody no país.

Viviane Batidão - Categoria Brasil (2024)

Ainda em 2024, Viviane Batidão também levou a música paraense ao pódio ao vencer a categoria “Brasil”. Com hits como “Galera da Golada” e “Olha bem pra mim amor”, a cantora celebrou a conquista como uma vitória para o Estado e para o tecnobrega.