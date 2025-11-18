Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gaby Amarantos lidera indicações ao Prêmio Multishow 2025 com cinco categorias

Cantora celebra reconhecimento ao lado de Marina Sena, Ana Castela e Gilberto Gil

Amanda Martins
fonte

Gaby Amarantos (Divulgação)

A cantora paraense Gaby Amarantos é uma das artistas com maior número de indicações ao Prêmio Multishow 2025, empatando apenas com Marina Sena. A lista de nomeados da 32ª edição foi divulgada na última segunda-feira (17), destacando cinco categorias em que a artista concorre. A cerimônia está marcada para o dia 9 de dezembro e terá apresentação de Tadeu Schmidt e Kenya Sade. Neste ano, o evento terá uma novidade: pela primeira vez, será transmitido na íntegra pela TV Globo, além das exibições no Multishow e no Globoplay.

Gaby aparece entre os destaques das categorias Álbum do Ano, com o disco 'Rock Doido'; Artista do Ano; Hit do Ano, com 'Foguinho'; Capa do Ano, novamente com 'Rock Doido'; e Brega do Ano, também com 'Foguinho'. 

Nas redes sociais, Gaby comentou as nomeações e celebrou estar ao lado de artistas como Marina Sena, Ana Castela, Gilberto Gil e João Gomes. Em vídeo publicado, ela agradeceu o reconhecimento: “Foguinho é uma música orgânica. Sou uma artista independente, então é uma felicidade imensa furar essa bolha e fazer o Brasil dançar”, afirmou.

