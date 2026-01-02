Capa Jornal Amazônia
Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, é encontrada morta em hotel

A mulher de 34 anos esteva em São Francisco, nos Estados Unidos

Lívia Ximenes
fonte

Victoria Jones e Tommy Lee Jones (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)

A filha caçula do ator Tommy Lee Jones, Victoria Jones, de 34 anos, foi encontrada morta em um hotel de São Francisco, nos Estados Unidos. Segundo informações do site TMZ, Victoria foi achada nas primeiras horas do Dia de Ano Novo — 1º de janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Os paramédicos foram chamados ao Fairmont Hotel por volta das 2h52, de acordo com um porta-voz do Corpo de Bombeiros. “Nossas equipes responderam à ocorrência, realizaram uma avaliação e constataram o óbito de uma pessoa", contou. Ao The Daily Mail, um hóspede disse que chamou os funcionários ao encontrar Victoria desacordada em um corredor.

O caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia e Instituto Médico Legal de São Francisco para investigação. A mulher era filha de Tommy com a segunda esposa, Kimberlea Coughley, e irmã de Austin Leonard Jones, de 43 anos. No início dos anos 2000, Victoria participou de produções como o filme “Homens de Preto II” (2002), a série “One Tree Hill” (2003) e o longa “Os Três Enterros de Melquiades Estrada” (2005) — dirigido e estrelado pelo pai.

