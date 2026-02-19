Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ícone do conteúdo adulto, 'professora Cibelly' publica frases religiosas: 'Fé inabalável por dentro'

A influenciadora também ficou conhecida por vídeos com “dancinhas” e se tornou cantora

Lívia Ximenes
fonte

A professora de inglês Cibelly Ferreira ficou conhecida por vídeos com "dancinhas" e, para ganhar um dinheiro extra, investiu em produção de conteúdo adulto (Reprodução / Instagram)

A mineira Cibelly Ferreira, conhecida por vídeos com “dancinhas” e produção de conteúdo adulto, passou a publicar frases religiosas nas redes sociais. Chamada de “professora Cibelly”, devido às aulas de inglês que lecionava, a jovem de 29 anos também decidiu entrar para o mundo da música e se lançou como cantora. Em 2024, ela ficou entre as 10 criadoras que mais faturaram na plataforma Privacy e, recentemente, revelou ter se convertido ao cristianismo.

VEJA MAIS

image Professora dona de curso inglês em Minas Gerais polemiza com danças em sala de aula e perfil erótico
Com mais de 9 milhões de seguidores no TikTok, a "Prof", como Cibelly Ferreira se autointitula, vende conteúdos eróticos em outras plataformas se valendo da imagem de professora

image Professora que viralizou ao fazer ’dancinhas’ com alunos oferece aulas sensuais para adultos
Após o sucesso da jovem nas redes sociais, ela também está apostando em um novo público para suas aulas

image A mineira tem publicado frases religiosas (Reprodução / X)

No dia 17 de fevereiro, Cibelly publicou uma foto no X em que há uma placa com o escrito “Deus. Disciplina. Lealdade”. Dois dias antes, a influenciadora postou uma selfie e disse na legenda: “Calma por fora. Fé inabalável por dentro. Deus está no controle.” “Tudo já deu certo. Deus está conosco”, falou em outra publicação.

image Conforme a produtora de conteúdo, ela se converteu ao cristianismo (Reprodução / X)

Como cantora, Cibelly lançou dois singles — “Sensual” e “Garota do Verão”. Na biografia do Instagram, ela tem “El Shaddai” na primeira linha. Em hebraico, o termo é um dos nomes usados para se referir a Deus na Bíblia e quer dizer “O Todo-Poderoso”.

A influenciadora também entrou na trend “Família em Conserva”, iniciada por militantes da direita após o desfile de Carnaval da escola de samba Acadêmicos de Niterói. “ O mundo pode não entender. Mas quem conhece a Verdade encontra liberdade. Não é sobre se esconder. É sobre viver com convicção, mesmo quando isso não é popular. Cada um faz suas escolhas. Eu escolho Deus. E seguimos em paz”, escreveu no post.

image Professora Cibelly entra para a trend "Família em Conserva" (Reprodução / Instagram)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cibelly Ferreira

professora Cibelly

conteúdo adulto

frases religiosas
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

TEATRO

Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém

Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

19.02.26 12h10

ENCONTRO

Pequena fã fantasiada de foguinho dá show de coreografia em apresentação de Gaby Amarantos

Cantora paraense se apresentou no trio elétrico em Abaetetuba

19.02.26 11h37

CARNAVAL DE BELÉM

Belém terá arquibancadas gratuitas para os desfiles das escolas de samba em 2026

Os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 24 de fevereiro, na loja da ESA, localizada no Shopping Pátio Belém, no 2º piso.

19.02.26 10h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

"Rainha do Conteúdo Adulto"

Andressa Urach grava com Morena GG e toma leite: 'Atendendo a um dos fetiches mais pedidos'

A criado de conteúdo se aventurou pela primeira vez com uma mulher que pesa mais de 140 kg e atendeu a um dos pedidos mais frequentes dos fãs

14.02.25 12h58

EITA!

Fernanda Campos recusa R$ 100 mil para gravar pornô com Kid Bengala: "Tenho medo"

A musa ficou conhecida após caso com Neymar e afirmar que ele durou apenas 6 minutos na cama. “Eu esperava muito mais por ele ser da Seleção, né?”

19.11.24 8h06

tristeza

Ator Eric Dane, de “Grey’s Anatomy”, morre aos 53 anos

O ator lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

19.02.26 23h37

VEJA OS DETALHES!

BTS: shows serão exibidos em cinemas brasileiros; saiba quando e como comprar ingressos

A pré-venda para conferir as exibições dos shows do BTS nos cinemas se inicia na próxima quarta-feira, 25.

19.02.26 18h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda