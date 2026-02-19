Ícone do conteúdo adulto, 'professora Cibelly' publica frases religiosas: 'Fé inabalável por dentro'
A influenciadora também ficou conhecida por vídeos com “dancinhas” e se tornou cantora
A mineira Cibelly Ferreira, conhecida por vídeos com “dancinhas” e produção de conteúdo adulto, passou a publicar frases religiosas nas redes sociais. Chamada de “professora Cibelly”, devido às aulas de inglês que lecionava, a jovem de 29 anos também decidiu entrar para o mundo da música e se lançou como cantora. Em 2024, ela ficou entre as 10 criadoras que mais faturaram na plataforma Privacy e, recentemente, revelou ter se convertido ao cristianismo.
No dia 17 de fevereiro, Cibelly publicou uma foto no X em que há uma placa com o escrito “Deus. Disciplina. Lealdade”. Dois dias antes, a influenciadora postou uma selfie e disse na legenda: “Calma por fora. Fé inabalável por dentro. Deus está no controle.” “Tudo já deu certo. Deus está conosco”, falou em outra publicação.
Como cantora, Cibelly lançou dois singles — “Sensual” e “Garota do Verão”. Na biografia do Instagram, ela tem “El Shaddai” na primeira linha. Em hebraico, o termo é um dos nomes usados para se referir a Deus na Bíblia e quer dizer “O Todo-Poderoso”.
A influenciadora também entrou na trend “Família em Conserva”, iniciada por militantes da direita após o desfile de Carnaval da escola de samba Acadêmicos de Niterói. “ O mundo pode não entender. Mas quem conhece a Verdade encontra liberdade. Não é sobre se esconder. É sobre viver com convicção, mesmo quando isso não é popular. Cada um faz suas escolhas. Eu escolho Deus. E seguimos em paz”, escreveu no post.
