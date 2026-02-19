Ícone do conteúdo adulto, 'professora Cibelly' publica frases religiosas: 'Fé inabalável por dentro'

A mineira Cibelly Ferreira, conhecida por vídeos com “dancinhas” e produção de conteúdo adulto, passou a publicar frases religiosas nas redes sociais. Chamada de “professora Cibelly”, devido às aulas de inglês que lecionava, a jovem de 29 anos também decidiu entrar para o mundo da música e se lançou como cantora. Em 2024, ela ficou entre as 10 criadoras que mais faturaram na plataforma Privacy e, recentemente, revelou ter se convertido ao cristianismo.

A mineira tem publicado frases religiosas (Reprodução / X)

No dia 17 de fevereiro, Cibelly publicou uma foto no X em que há uma placa com o escrito “Deus. Disciplina. Lealdade”. Dois dias antes, a influenciadora postou uma selfie e disse na legenda: “Calma por fora. Fé inabalável por dentro. Deus está no controle.” “Tudo já deu certo. Deus está conosco”, falou em outra publicação.

Conforme a produtora de conteúdo, ela se converteu ao cristianismo (Reprodução / X)

Como cantora, Cibelly lançou dois singles — “Sensual” e “Garota do Verão”. Na biografia do Instagram, ela tem “El Shaddai” na primeira linha. Em hebraico, o termo é um dos nomes usados para se referir a Deus na Bíblia e quer dizer “O Todo-Poderoso”.

A influenciadora também entrou na trend “Família em Conserva”, iniciada por militantes da direita após o desfile de Carnaval da escola de samba Acadêmicos de Niterói. “ O mundo pode não entender. Mas quem conhece a Verdade encontra liberdade. Não é sobre se esconder. É sobre viver com convicção, mesmo quando isso não é popular. Cada um faz suas escolhas. Eu escolho Deus. E seguimos em paz”, escreveu no post.

Professora Cibelly entra para a trend "Família em Conserva" (Reprodução / Instagram)