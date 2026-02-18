Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais

As duas bancadas afirmam que o conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã

Estadão Conteúdo
fonte

Acadêmicos de Niterói (Instagram @academicosdeniteroi @s1fotografiaecomunicacao)

A Frente Parlamentar Católica e a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso criticaram o desfile feito no último domingo, 15, pela escola de samba Acadêmicos de Niterói com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como tema. As duas bancadas afirmam que o conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã e que acionarão o Judiciário e órgãos de controle.

Uma das alas do desfile da escola de samba trata de famílias conservadoras dentro de uma lata de conserva.

Na nota divulgada nesta quarta-feira, 18, a Frente Católica disse ter recebido a apresentação com "indignação" e que a liberdade religiosa deve ser respeitada, tal como a artística. "Quando manifestações culturais alcançam ampla repercussão pública, especialmente quando há envolvimento de recursos públicos, cresce igualmente a responsabilidade sobre a forma como crenças, princípios e valores são retratados", diz o texto assinado pelo presidente da frente, Luiz Gastão (PSD-CE).

A frente católica defendeu a apuração dos fatos e uma eventual responsabilização caso sejam confirmadas irregularidades na apresentação: "Há indícios de que o desfile tenha ultrapassado os limites estabelecidos pela legislação ao tratar de convicções religiosas. Diante disso, a Frente Parlamentar Católica cobra e exigirá providências e a atuação dos órgãos competentes para a devida apuração dos fatos e eventual responsabilização, caso confirmadas irregularidades".

Já a Frente Parlamentar Evangélica repudiou o que chamou de "conduta desrespeitosa e afrontosa". O grupo afirmou ser "inadmissível" que manifestações culturais promovam "escárnio contra a fé cristã" e criticou o suposto financiamento público do desfile.

"É inadmissível que o direito à manifestação cultural seja distorcido para promover o escárnio contra a fé cristã e o deboche aberto aos valores conservadores que sustentam a nossa sociedade", afirma o texto. "Não aceitaremos que a fé da maioria dos brasileiros seja tratada como objeto de sátira em troca de palanque político".

A frente informou que acionará a Procuradoria-Geral da República e o Judiciário pedindo a punição dos responsáveis pelo desfile.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/CARNAVAL/RIO/ESCOLA/ACADÊMICOS DE NITERÓI/FRENTE CATÓLICA/EVANGÉLICA/MEDIDAS JUDICIAIS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Procuradores dizem que revisão de penduricalhos afeta 'estabilidade de carreira essencial'

18.02.26 18h48

SERVIÇO PÚBLICO

Lula sanciona reajuste para 2026 e veta furos no teto do Legislativo

Presidente barrou aumentos até 2029 e pagamentos acima do teto de R$ 46 mil para servidores da Câmara, Senado e TCU

18.02.26 17h53

eleições 2026

Lindbergh aciona TSE contra ex-ministro e Flávio Bolsonaro alegando propaganda antecipada

O parlamentar cita vídeo publicado por Gilson nas redes sociais, no qual aparece afixando adesivos com a frase "O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", acompanhada da imagem do senador

18.02.26 17h52

carnaval

Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais

As duas bancadas afirmam que o conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã

18.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

Política

Deputado pede investigação sobre R$ 90 milhões do Banpará no Banco Master

Rogério Barra pediu detalhes sobre o aporte de mais de R$ 90 milhões em recursos públicos do Estado do Pará em fundo de investimento vinculado ao Banco Master, que foi liquidado

11.02.26 7h24

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que ação contra 'crimes do PT na Sapucaí' será protocolada no TSE

A declaração vem após a homenagem feita pela escola Acadêmicos de Niterói ao presidente da República

16.02.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda