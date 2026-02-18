Alane Dias diz que iniciou desfile na Sapucaí 'no limite' e revela desafios na avenida

Internautas não param de comentar que Alane Dias brilhou na avenida, mas, como diz a expressão que circula nas redes, 'quem vê close, não vê corre'. Após ser um dos destaques do desfile da Acadêmicos do Grande Rio, a paraense usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para relatar os desafios enfrentados ao longo do dia, entre eles, o peso da fantasia.

Alane contou que ainda estava assimilando o que havia acontecido. “Não sei por onde começar com tantas coisas que aconteceram ontem… Ainda sem acreditar que tudo deu certo”, iniciou nos Stories.

Segundo a Musa da Grande Rio, o desfile foi marcado por dificuldades desde antes da entrada na avenida. A paraense afirmou que a fantasia estava muito pesada e que iniciou a apresentação já sentindo dor. “Eu nunca tinha começado um desfile já me sentindo no limite. Já comecei na Sapucaí com muita dor”, relatou, explicando que o desconforto atingia principalmente os ossos.

A ex-BBB também relembrou sua experiência no concurso Rainha das Rainhas, em Belém, do qual foi vencedora em 2018, quando desfilou com uma fantasia de quase 50 kgs. "Aqui, eu comecei a segurar o costeiro com a mão para aliviar a dor", explicou a paraense ao partilhar um trecho da apresentação.

“Quando eu ajoelhei foi pedindo para conseguir”, afirmou a musa, relembrando uma foto sua ajoelhada na Sapucaí.

Alane disse ter ficado feliz ao perceber que conseguiu completar o percurso e que, ao assistir aos vídeos depois, notou que as dificuldades não ficaram aparentes. “Quando vi os vídeos que nem transpareceu isso”, comentou.

Ela também destacou a emoção de acompanhar o resultado na avenida e mencionou o trabalho coletivo envolvido na construção do espetáculo. Segundo Alane, nos dias de barracão é possível ver parte das alegorias, mas o desfile completo é acompanhado com o público. “É lindo ver como é tudo muito coletivo, como todo mundo junto faz a diferença. O desfile, de fato, a gente vê com vocês [na hora]. Isso arrebata o coração”, declarou.