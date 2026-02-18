Capa Jornal Amazônia
Musa da Grande Rio, Alane Dias desfila na Sapucaí com fantasia de garrafa PET

A paraense foi um dos destaques da última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, com o enredo “A Nação do Mangue”

Hannah Franco
fonte

Com 50 garrafas PET na fantasia, Alane Dias se destaca no desfile da Grande Rio. (Reprodução/Instagram/@riocarnaval)

A paraense Alane Dias foi um dos destaques do desfile da Acadêmicos do Grande Rio na noite da última terça-feira (17), na Marquês de Sapucaí. Musa da agremiação, ela chamou atenção pela beleza, pelo samba no pé e por uma fantasia marcada pela reutilização de materiais.

Após uma temporada de ensaios utilizando looks com reaproveitamento, Alane levou a proposta sustentável também para a avenida. Para compor as franjas aplicadas nas costas e nos braços, foram utilizadas 50 garrafas PET, transformadas em adereços brilhantes.

Nas redes sociais, a musa celebrou o desfile e explicou o conceito da fantasia. “Uma fantasia que nasce das festas e da pirraça das ruas de Pernambuco, da vibração das alfaias dos mestres do maracatu, do frevo, da alegria e força dos brincantes que transformam a rua em palácio. Nobre é o povo. A cultura é coroa”, escreveu.

Ela também destacou a importância da reutilização de materiais no Carnaval. “As mangas são feitas de garrafa PET para, mais uma vez, o descartável virar brilho na Avenida. É muito gratificante ter esse espaço para manter na fantasia o caminho que estamos trilhando, com a reutilização e conscientização sendo lemas para essa festa!”, afirmou.

Para o Carnaval de 2026, a Grande Rio levou à Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, que homenageia o movimento Manguebeat, surgido no Recife (PE) nos anos 1990. A proposta celebrou a força cultural nordestina, dialogando com música, arte e identidade popular.

Encerrando a publicação, Alane citou Chico Science: “Minha fantasia carrega a nobreza que não vem do silêncio dos salões, mas do som dos tambores. Vem da rua. Como dizia Chico Science: ‘basta deixar tudo soando bem aos ouvidos’. Hoje essa história vai ser reconhecida!”.

.
