Alane Dias usa figurino em homenagem ao barracão da Grande Rio no último ensaio técnico

Mesmo sob forte chuva, a paraense Alane Dias mostrou animação e samba no pé durante o último ensaio técnico da Acadêmicos do Grande Rio, realizado no último domingo (8), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Musa da escola de Duque de Caxias, a atriz e bailarina foi bastante elogiada pelo público e nas redes sociais pela energia e pelo figurino escolhido para a ocasião.

Alane surpreendeu ao surgir na avenida com um look em homenagem aos artistas do barracão da Grande Rio — profissionais que atuam nos bastidores do Carnaval, responsáveis pela construção de carros alegóricos, adereços e fantasias. O figurino, assinado pela designer Thuane Araújo, trouxe referências diretas ao dia a dia da produção carnavalesca, com apetrechos e “gambiarras” clássicas de quem trabalha na parte técnica da festa.

Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou detalhes do visual e explicou o significado da escolha. “Uma homenagem aos artistas do barracão e a todos que ficam nos bastidores fazendo esse espetáculo acontecer 🪄 A caminho do nosso último ensaio técnico!!! Vamos @granderio ❤️💚🤍”, escreveu.

Nem mesmo o temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro desanimou Alane. Em vídeos publicados nas redes, a musa aparece sambando debaixo de um verdadeiro toró, arrancando aplausos de quem acompanhava o ensaio técnico. A noite marcou o último desfile-teste das escolas antes das apresentações oficiais, que começam no próximo domingo (15).

Enredo da Grande Rio para o Carnaval 2026

Para o Carnaval de 2026, a Acadêmicos do Grande Rio levará à Marquês de Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, que homenageia o Manguebeat, movimento cultural surgido no Recife (PE) nos anos 1990.

O tema destaca a resistência cultural, a força criativa das periferias e a riqueza da fauna e da flora dos manguezais, além de traçar paralelos entre Pernambuco e a Baixada Fluminense, território da escola.