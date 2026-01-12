Capa Jornal Amazônia
'O Verão da Lata', com Alane Dias, encerra filmagens e tem estreia prevista

Filme com Samantha Schmütz e Babu Santana é inspirado em episódio real de 1987

Hannah Franco
fonte

Filme com Alane Dias, ‘O Verão da Lata’ finaliza gravações. (Divulgação/H20 Produções)

As filmagens do longa-metragem “O Verão da Lata” foram encerradas no Rio de Janeiro, com cenas gravadas também no município de Maricá, na Região Metropolitana Leste Fluminense. A produção, que tem lançamento previsto para novembro de 2026, é uma comédia policial inspirada em um dos episódios mais emblemáticos da contracultura brasileira, ocorrido em 1987, quando milhares de latas de maconha surgiram misteriosamente em praias do país.

O filme é estrelado por Samantha Schmütz e Babu Santana e marca a estreia da paraense Alane Dias como atriz no cinema. Ex-participante do Big Brother Brasil 24, Alane integra o elenco da produção nacional após concluir a graduação em Artes Cênicas, no Rio de Janeiro.

A direção de “O Verão da Lata” é assinada por Santiago Dellape, que também esteve à frente de produções como “A Repartição do Tempo”, “Meio Expediente” e “Fuga de Natal”. O roteiro é assinado por Dellape em parceria com Davi Mattos e Renato Fagundes.

O longa é uma produção da Na Paralela Filmes, Gancho de Nuvem e Nada Consta, em coprodução com a Warner Bros. Discovery e a H2O Produções. A distribuição ficará a cargo da H2O Films.

No filme, Alane Dias interpreta Marina, uma das personagens centrais da trama juvenil. Na história, Marina e o irmão Chico, vivido por Igor Jansen, estão entre os primeiros a encontrar a carga de latas que desencadeia uma série de conflitos e movimenta a narrativa.

Inspirado em fatos reais, “O Verão da Lata” mistura humor, crítica social e elementos policiais ao revisitar um episódio que marcou o imaginário coletivo brasileiro no fim da década de 1980.

Episódio real inspirou a trama do filme

“O Verão da Lata” é baseado em um caso real ocorrido entre 1987 e 1988, quando cerca de 15 mil latas de maconha apareceram no litoral brasileiro, entre praias de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e a Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. O episódio ganhou repercussão nacional, virou lenda popular e já foi tema de documentário.

Na ficção, a descoberta feita pelos irmãos coloca os personagens em rota de colisão com policiais, malandros e oportunistas que veem na chegada do chamado “ouro verde” uma chance de mudar de vida. Marina é descrita como uma jovem curiosa e destemida, cuja rotina é transformada a partir do achado.

Cultura
.
