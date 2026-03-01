30 anos de Mamonas Assassinas: veja como está a musa de ‘Pelados em Santos’ hoje em dia

Trinta anos após o auge dos Mamonas Assassinas, a modelo e atriz Nereide Nogueira, conhecida como a musa de “Pelados em Santos”, segue ativa no meio artístico. Ela ficou nacionalmente conhecida ao participar do videoclipe da música que se tornou um dos maiores sucessos da banda nos anos 1990.

Na noite de 2 de março de 1996, um acidente aéreo na Serra da Cantareira encerrou de forma trágica a trajetória do grupo, que havia conquistado o país com letras irreverentes e performances bem-humoradas. A canção que começava com os versos “Mina, seus cabelo' é da hora / Seu corpão violão / Meu docinho de coco 'Tá me deixando louco” eternizou a imagem de Nereide junto aos fãs.

Como está Nereide 30 anos depois

Hoje, aos 53 anos, Nereide vive em São Paulo. Casada e mãe de um filho, ela continua ligada ao meio artístico, mas atua principalmente nos bastidores. Em suas redes sociais, se apresenta como produtora, radialista, atriz e modelo de pele madura.

Após a projeção nacional com o clipe, ela morou no Rio de Janeiro para estudar teatro. Nos anos 2000, participou de programas do SBT, ao lado de Silvio Santos, e foi assistente de Milton Neves na Band. Em 1996, também integrou o elenco da novela “O Fim do Mundo”, da Globo.

Visualmente, está diferente da jovem que apareceu no clipe usando um vestido vermelho, figurino que até hoje é lembrado por admiradores da banda. Atualmente, usa cabelo curto e grisalho.

Antes x depois: Nereide de "Pelados em Santos". (Reprodução/Instagram)

Bastidores do clipe e lembranças da banda

Nereide guarda fotos dos bastidores da gravação de “Pelados em Santos”, realizada em São Paulo e que durou cerca de 14 horas. Segundo ela, os integrantes eram simples e bem-humorados durante o trabalho.

“Eles eram muito simples e engraçados. Não tinham nenhum estrelismo. Foram 14 horas de gravação em São Paulo, e conversamos muito esperando a hora de gravar. Por sorte, eu tinha uma máquina fotográfica e tirei algumas fotos dos bastidores, que nunca ninguém viu”, contou em live ao perfil Aquela Infância, no Instagram.

Ela afirma ainda que guarda objetos da época, como a piteira usada nas filmagens, que considera um dos trabalhos mais importantes da carreira.

Durante a gravação, Nereide revelou que houve um clima com o baixista Samuel Reoli, que chegou a convidá-la para assistir a um show no camarote, em São Paulo. O romance, no entanto, não avançou por causa de conflitos de agenda.