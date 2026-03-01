VÍDEO: Babu provoca Chaiany no BBB 26 e leva resposta: 'Tem idade pra ser meu pai'

Uma conversa descontraída entre Babu Santana e Chaiany movimentou a tarde deste domingo (1º) no Big Brother Brasil 26. O ator provocou a sister ao perceber que ela olhava em sua direção, mas recebeu uma resposta imediata da goiana.

“Que foi? Eu sou casado”, disse Babu, em tom de provocação. Chaiany reagiu na hora: “Te manca, pé no chão. Tu acha que eu vou te desejar?”, respondeu, rindo. A troca de falas ocorreu na área externa da casa e chamou a atenção dos internautas.

Após a resposta da sister, Babu questionou o motivo da reação. “Qual o problema?”, perguntou o ator. Chaiany rebateu chamando o colega de “papito”.

“Está ficando estressado por quê? Papito, velhote, não quero. [Tem] idade para ser meu pai”, brincou. Babu concordou com a colocação da sister. “É mesmo, pode crer”, afirmou.