Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

VÍDEO: Babu provoca Chaiany no BBB 26 e leva resposta: 'Tem idade pra ser meu pai'

Interação entre os participantes movimentou a tarde deste domingo (1º); sister chamou ator de ‘papito’ durante conversa na área externa

Hannah Franco
fonte

Chaiany corta provocação de Babu no BBB 26. (Reprodução/Globoplay)

Uma conversa descontraída entre Babu Santana e Chaiany movimentou a tarde deste domingo (1º) no Big Brother Brasil 26. O ator provocou  a sister ao perceber que ela olhava em sua direção, mas recebeu uma resposta imediata da goiana.

“Que foi? Eu sou casado”, disse Babu, em tom de provocação. Chaiany reagiu na hora: “Te manca, pé no chão. Tu acha que eu vou te desejar?”, respondeu, rindo. A troca de falas ocorreu na área externa da casa e chamou a atenção dos internautas.

VEJA MAIS

image Alberto Cowboy vence a Prova do Anjo do 'BBB 26'
O brother escolheu Ana Paula Renault para enfrentar o Castigo do Monstro

image Ex-BBB Lucas Buda exibe mudança de peso impressionante nas redes sociais: 'Menos 31kg'
Em seu perfil, o apresentador e capoeirista postou uma montagem em que compara o seu corpo atual ao seu corpo de seis meses atrás

Após a resposta da sister, Babu questionou o motivo da reação. “Qual o problema?”, perguntou o ator. Chaiany rebateu chamando o colega de “papito”.

“Está ficando estressado por quê? Papito, velhote, não quero. [Tem] idade para ser meu pai”, brincou. Babu concordou com a colocação da sister. “É mesmo, pode crer”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

babu santana

chaiany

bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas

28.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Dennis se notabilizou como um dos principais nomes da TV e deixa três filhos

28.02.26 12h27

FAMOSOS

Após golpe milionário, Manoel Gomes perde fortuna e mora de favor

O cantor viralizou no Brasil com a música “Caneta Azul” e chegou a receber cerca de R$ 200 mil mensalmente

27.02.26 21h11

TRIBUTO

Mamonas Assassinas: 30 anos após acidente, banda é relembrada e homenageada em Belém

Grupo que marcou os anos 1990 com humor escrachado e rock irreverente inspira o cover paraense Mangas Assassinas

01.03.26 8h00

EITA!

Fernanda Campos recusa R$ 100 mil para gravar pornô com Kid Bengala: "Tenho medo"

A musa ficou conhecida após caso com Neymar e afirmar que ele durou apenas 6 minutos na cama. “Eu esperava muito mais por ele ser da Seleção, né?”

19.11.24 8h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda