Ex-BBB Lucas Buda exibe mudança de peso impressionante nas redes sociais: 'Menos 31kg'

O ex-BBB Lucas Buda, que protagonizou uma rivalidade com o campeão Davi Brito na 24ª edição do reality show, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar o seu processo de emagrecimento no Instagram .

Em seu perfil, o apresentador e capoeirista postou uma montagem em que compara o seu corpo atual ao seu corpo de seis meses atrás. Na foto, é notável a perda de peso - o ex-participante perdeu 31kg. "Qualidade de vida, mais disposição, mais autoestima e autonomia", escreveu na legenda.

"Quando a Drª Layana Souza me disse que seria possível emagrecer em 6 meses sem fazer loucura e sem dietas milagrosas, eu duvidei", confessou em sua postagem. O apresentador, então, diz que confiou no processo e em sua médica".

"Segui as orientações a maioria das vezes, algumas vezes eu andei fora da linha também e fomos ajustando dieta, treino, medicamento tudo conforme minha necessidade e rotina", relatou nas redes sociais.

Além de apoio médico, Buda também revelou que contou com apoio de um personal trainer, que o ajudou a praticar musculação, fortalecimento e corrida. "Contamos nesse processo com o apoio do personal Sales Jackson, que foi me acompanhando em cada fase", finalizou.

Nos comentários da postagem, os seguidores do ex-BBB elogiaram a dedicação de Buda. MC Binn, o antigo MC Bin Laden, também elogiou o parceiro de confinamento: "Orgulho", escreveu o funkeiro.

Além da disputa com Davi Brito, a passagem de Buda no Big Brother Brasil ficou marcada por polêmicas fora da casa e pelas provas vencidas pelo ex-participante - ao todo, ele venceu cinco Provas do Líder, empatando o recorde estabelecido por Kadu Parga e, posteriormente, por Maike.

Apesar de ter entrado casado no programa, Buda acabou se afeiçoando pela sister Giovanna Pitel. Os dois não se envolveram durante o reality show, mas a esposa dele, Camila Moura, optou por terminar o relacionamento. Posteriormente, ela participou da Fazenda 16. Lucas Buda foi o 19º eliminado do BBB 24.