BBB 26: Solange faz comentário transfóbico e gera nova polêmica

Durante a preparação para a festa desta quarta-feira 25, no Big Brother Brasil 26, Solange Couto experimentava uma peruca quando afirmou estar parecendo um "travesti velho". A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas classificaram o comentário como transfóbico.

Usuários no X cobraram posicionamento da produção do programa e lembraram que transfobia é crime no Brasil, equiparada ao racismo pelo Supremo Tribunal Federal. O Estadão entrou em contato com a equipe de Solange e aguarda retorno.

Declaração anterior já havia gerado revolta

Horas antes, a atriz já estava no centro de outra controvérsia. Após se desentender com uma participante, Solange declarou no jardim da casa: "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro". Na sequência, fez uma afirmação insinuando que a "infelicidade" de alguém estaria ligada à forma como teria sido concebida.

Inicialmente, parte do público entendeu que a fala teria sido direcionada a Samira. O perfil oficial da participante repudiou o comentário, afirmando que esse tipo de associação atinge não apenas a sister, mas também pessoas que enfrentam histórias marcadas por violência.

Na edição ao vivo, a TV Globo esclareceu que a declaração fazia referência a Ana Paula Renault. A equipe da ex-BBB divulgou nota classificando a fala como "lamentável" e reforçando que violência sexual não pode ser utilizada como metáfora ou instrumento de ataque.

Equipe de Solange tenta contextualizar

Após a repercussão, a equipe de Solange divulgou comunicado defendendo que a frase deveria ser interpretada em duas partes. Segundo a nota, ao dizer que "nasceu do prazer", a atriz estaria falando apenas de si própria. Já ao mencionar que alguém seria "infeliz", estaria apenas fazendo um comentário sobre comportamento, sem referência direta a estupro.

Mesmo com o esclarecimento, a fala continuou gerando críticas nas redes sociais.

Caso pessoal da família volta à tona

Com a nova onda de repercussão, internautas resgataram uma entrevista concedida em 2016 por Morena Mariah, filha de Solange, ao jornal Extra. Na ocasião, ela revelou ter sido vítima de abuso sexual em dois momentos da vida, um na infância, cometido por um familiar, e outro já na fase adulta.

À época, Solange declarou ter ficado "absurdamente indignada" ao saber dos relatos e afirmou sentir-se impotente por não poder agir judicialmente diante da decisão da filha de não denunciar.

A lembrança do episódio intensificou o debate online, com parte do público apontando contradição entre o histórico pessoal da família e as falas recentes da atriz no reality.

Até o momento da publicação desta matéria não tinha havido anúncio de punição formal dentro do programa. Nas redes, espectadores seguem pressionando a produção por um posicionamento mais firme diante das declarações.