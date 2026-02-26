Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Solange faz comentário transfóbico e gera nova polêmica

Nos últimos dias, alguns dos participantes do BBB passaram a destilar frases repletas de preconceitos, causando reações no público.

Estadão Conteúdo
fonte

Muito se fala em "desumanidade" no BBB 26 se referindo, na verdade, a incômodos e irritações. Talvez a afirmação infeliz de Solange ajude entender o que de fato significa o termo... (Imagem: Reprodução)

Durante a preparação para a festa desta quarta-feira 25, no Big Brother Brasil 26, Solange Couto experimentava uma peruca quando afirmou estar parecendo um "travesti velho". A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas classificaram o comentário como transfóbico.

Usuários no X cobraram posicionamento da produção do programa e lembraram que transfobia é crime no Brasil, equiparada ao racismo pelo Supremo Tribunal Federal. O Estadão entrou em contato com a equipe de Solange e aguarda retorno.

VEJA MAIS

image Plano de provocar a expulsão de Ana Paula e Milena do BBB 26 contraria regras do reality?
Jogo baixo? As atitudes de Babu e Solange Couto estão sendo questionadas pelo público

image BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais
Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

image BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira
Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

Declaração anterior já havia gerado revolta

Horas antes, a atriz já estava no centro de outra controvérsia. Após se desentender com uma participante, Solange declarou no jardim da casa: "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro". Na sequência, fez uma afirmação insinuando que a "infelicidade" de alguém estaria ligada à forma como teria sido concebida.

Inicialmente, parte do público entendeu que a fala teria sido direcionada a Samira. O perfil oficial da participante repudiou o comentário, afirmando que esse tipo de associação atinge não apenas a sister, mas também pessoas que enfrentam histórias marcadas por violência.

Na edição ao vivo, a TV Globo esclareceu que a declaração fazia referência a Ana Paula Renault. A equipe da ex-BBB divulgou nota classificando a fala como "lamentável" e reforçando que violência sexual não pode ser utilizada como metáfora ou instrumento de ataque.

Equipe de Solange tenta contextualizar

Após a repercussão, a equipe de Solange divulgou comunicado defendendo que a frase deveria ser interpretada em duas partes. Segundo a nota, ao dizer que "nasceu do prazer", a atriz estaria falando apenas de si própria. Já ao mencionar que alguém seria "infeliz", estaria apenas fazendo um comentário sobre comportamento, sem referência direta a estupro.

Mesmo com o esclarecimento, a fala continuou gerando críticas nas redes sociais.

Caso pessoal da família volta à tona

Com a nova onda de repercussão, internautas resgataram uma entrevista concedida em 2016 por Morena Mariah, filha de Solange, ao jornal Extra. Na ocasião, ela revelou ter sido vítima de abuso sexual em dois momentos da vida, um na infância, cometido por um familiar, e outro já na fase adulta.

À época, Solange declarou ter ficado "absurdamente indignada" ao saber dos relatos e afirmou sentir-se impotente por não poder agir judicialmente diante da decisão da filha de não denunciar.

A lembrança do episódio intensificou o debate online, com parte do público apontando contradição entre o histórico pessoal da família e as falas recentes da atriz no reality.

Até o momento da publicação desta matéria não tinha havido anúncio de punição formal dentro do programa. Nas redes, espectadores seguem pressionando a produção por um posicionamento mais firme diante das declarações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/BBB 26/SOLANGE COUTO

FRASE

TRAVESTI

POLÊMICA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

DIA DO COMEDIANTE

Personagens, memes e muito ‘égua’: o humor paraense feito por mulheres cresce nas redes

Jai Alves e Égua Manu transformam cotidiano, regionalidade e vivências pessoais em conteúdo que ultrapassam as telas

26.02.26 8h00

CELEBRIDADES

Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

25.02.26 18h05

FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja

A artista destacou rotina de cuidados no pós-Carnaval em um post na web

25.02.26 17h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda