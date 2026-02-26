Capa Jornal Amazônia
Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda

A apresentação na capital paraense será no Hangar

Amanda Martins
O cantor e compositor Alceu Valença confirmou que Belém está na rota da turnê comemorativa de seus 80 anos. A capital paraense receberá o espetáculo “Alceu Valença 80 Girassóis” no dia 30 de maio, no Hangar Centro de Convenções. A abertura dos portões está prevista para 20h, com apresentação de artista local às 21h.

A série de shows começa no dia 14 de março, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Depois, segue para São Paulo (28 de março, no Parque Villa-Lobos), Salvador (10 de abril, na Concha Acústica do TCA), Florianópolis (18 de abril, no Stage Music Park), Curitiba (25 de abril, no Igloo Curitiba), Brasília (9 de maio, no CCBB Brasília), Recife (15 de maio, no Classic Hall), Fortaleza (23 de maio, no Centro de Formação Olímpica) e Belo Horizonte (20 de junho, no BeFly Hall).

No palco, Alceu estará acompanhado por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas), além das participações de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).

O repertório reúne composições de diferentes fases da carreira, iniciada na década de 1970. Canções como “Anunciação”, “Tropicana”, “Belle de Jour”, “Como Dois Animais”, “Coração Bobo”, “Espelho Cristalino” e “Táxi Lunar” estão previstas na apresentação. O show também inclui momento dedicado às músicas ligadas ao carnaval e ao bloco Bicho Maluco Beleza.

Além das apresentações musicais, o projeto prevê, em algumas cidades, atividades paralelas como exposições e mostras audiovisuais relacionadas à trajetória do artista.

Ingressos

As entradas  já estão à venda no site oficial alceuvalenca.com.br. Os valores do segundo lote partem de R$ 90 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira). 

Palavras-chave

alceu valença

turnê 80 girarróis de Alceu Valença

alceu valença em belém

cultura
Cultura
