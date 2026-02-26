Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo

O humorista Marquito, integrante do Programa do Ratinho, foi internado em um hospital particular de São Paulo após sofrer um acidente de moto na última quarta-feira (25), na região da Vila Gustavo, zona Norte da capital paulista.

Segundo informações, ele teve um mal súbito enquanto pilotava o veículo. O artista perdeu o controle da motocicleta, caiu desacordado na via e atingiu outro motociclista. Com a queda, sofreu fraturas no nariz e em uma costela.

O outro condutor envolvido na colisão é enfermeiro e realizou os primeiros socorros, incluindo manobras de reanimação, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ao dar entrada na unidade hospitalar, Marquito apresentava desorientação, embora estivesse consciente. Para a realização de exames detalhados na região do tórax, a equipe médica optou por induzir o coma de forma preventiva.

Em nota, o SBT informou que o humorista está bem. "Ele foi sedado para a realização de exames complementares, procedimento padrão para garantir uma avaliação clínica completa. E está recebendo toda a assistência médica necessária", disseram.