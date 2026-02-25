Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

Muito se fala em "desumanidade" no BBB 26 se referindo, na verdade, a incômodos e irritações. Talvez a afirmação infeliz de Solange ajude entender o que de fato significa o termo... (Imagem: Reprodução)

Considerada, junto com a paraense Marciele, uma das principais 'plantas' da edição do BBB, a atriz Solange Couto se tornou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (25) após proferir uma declaração polêmica direcionada à participante Samira. O episódio viralizou rapidamente, gerando revolta em boa parte do público.

A controvérsia teve início após um desentendimento na cozinha da casa. Samira relatou ter tentado conversar com Solange Couto, Chaiany e Babu Santana enquanto preparava o almoço, mas foi ignorada pelos colegas de confinamento.

Ao chamar os demais para a refeição, Solange Couto justificou sua recusa em comer de imediato. "Não fui comer ainda porque não estou com fome, se eu comer sem vontade eu vômito. Só por isso! Não põe minhoca na tua cabeça", disse a atriz. Samira respondeu: "Tranquilo... eu sei! Vai tá ali".

Logo em seguida e sem motivo algum, Solange Couto proferiu a frase que viralizou: "Tudo tem que ser péssimo, tudo tem que ser escr*to. Vai tomar na pilha! Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não! Vai pra p*rra! Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!". Assista:

Equipe de Samira se posiciona

A equipe da participante Samira se manifestou por meio das redes sociais, defendendo a sister e criticando a postura de Solange Couto. "Samira foi chamar Solange e Babu para almoçar e foi isso que ela recebeu em troca! Ela, que nunca fez mal pra nenhum dos dois, segue sendo atacada por coisas que eles inventaram das próprias cabeças", declararam.

Em uma segunda publicação, a equipe repercutiu trechos da fala de Solange Couto. "Solange chamou a Samira de fruto de est*pr0 ou 'tr3p4d4 mal dada' por ter chamado ela pra almoçar, só porque ela não estava com vontade. É o fim dos tempos mesmo", destacaram.

A equipe de Solange também se pronunciou, citando que, "em nenhum instante de sua fala, Solange Couto atribui a Samira a condição de 'fruto de estupro'". De todo modo, a normalização do crime em uma frase já causou revolta no público.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, a atriz Solange Couto foi alvo de duras críticas e "cancelamento" por parte do público. Alguns pediram até mesmo a expulsão da atriz:

Um internauta comentou: "Tô chocado com essa fala da Solange sobre a Samira. Em todas as edição do BBB, nunca houve algo tão pesado assim!". Outro usuário escreveu: "E Solange Couto pra mim foi de arrasta com essa fala aí que eu não vou reproduzir aqui. Uma das coisas mais pesadas que já ouvi. Procurem que vocês acham".

BBB 26

BBB

Solange Couto

Samira Sagr
