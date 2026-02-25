BBB 26: nova dinâmica colocará participante para dormir fora da casa; entenda

Na noite de terça-feira (24), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o Big Brother Brasil 26 terá uma dinâmica diferente que impactará diretamente na convivência das pessoas na casa e na formação do paredão. Ao longo da atividade, um dos participantes será obrigado a deixar o convívio interno e passar a viver na área externa da casa, o que mais tarde também lhe dará o poder de indicar alguém ao paredão.

"Eles não podem saber mais detalhes ainda, mas eu já adianto para vocês. Na sexta, vai ter uma dinâmica e, como consequência, uma pessoa vai ser obrigada a viver na parte externa da casa. No domingo, essa mesma pessoa vai emparedar alguém", revelou Tadeu Schmidt.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB 26: Madrugada tem aposta em Paredão falso, troca de quartos e racha entre aliados]]

Quando a dinâmica vai acontecer?

A dinâmica, que até o momento foi anunciada apenas ao público do programa, está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (27), como uma consequência direta do jogo dentro do reality. Mais detalhes sobre a atividade serão anunciados apenas na data durante o programa ao vivo.

Quem foi a última eliminada do BBB 26?

A participante Maxiane foi eliminada do Big Brother Brasil 26, nesta terça-feira (24), com 63,21% dos votos do público. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a sister, que estava no Paredão com Milena e Chaiany, recebeu a maior votação por voto único da história do reality show.

No início do BBB 26, ela entrou no programa por meio da Casa de Vidro da região Nordeste, com votação popular que deu a Maxiane a chance de disputar mais de R$ 5 milhões com os outros brothers. Parte do grupo Pipoca, Maxiane foi a sexta a sair desta edição do programa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)