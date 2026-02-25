Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26

A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

Hannah Franco
fonte

BBB 26: Marciele ensina “rock doido” e fala da cultura do Pará para Jordana (Reprodução/Globoplay)

A paraense Marciele Albuquerque, participante do BBB 26, apresentou o ritmo “rock doido” dentro do reality show e ensinou a música “Faz a Boquinha do Animal” durante uma conversa com a sister Jordana. O momento ocorreu enquanto a colega cumpria o castigo do monstro.

Natural de Juruti, no oeste do Pará, Marciele vive em Manaus (AM) há 16 anos e é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso. Ao se aproximar de Jordana, ela começou a cantar “faz a boquinha do animal”, música de MC Dourado, e ensinou a coreografia.

Ao perceber que a sister não conhecia o ritmo, Marciele explicou: “É o rock doido. Já ouvistes falar? Esse é rock doido. Tem que ter o caqueado pra dançar, mas é top”. Jordana questionou o significado da palavra “caqueado”, e a paraense detalhou a expressão.

“O Brasil é rico demais! É tanta coisa que eu tô aprendendo”, comentou Jordana durante a conversa.

Marciele também reforçou que pediu para que sua festa do líder no programa tivesse músicas ligadas aos ritmos do Pará e do Amazonas. Entre os estilos citados por ela estão rock doido, brega, tecnobrega, melody e lambada.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) com a legenda: "É isso ai, mana! Divulga nossos ritmos pro Brasil e pro mundo! ❤️💙".

.
