BBB 26: após Sincerão, Chaiany perde mais de 300 mil seguidores no Instagram em poucas horas

Nos últimos meses, a brasiliense Chaiany, de 25 anos, era vista como uma das favoritas a ganhar o Big Brother Brasil 26 devido ao seu jeito inocente, espontâneo e divertido com os outros brothers da casa. Mas, como basta apenas uma palavra para que o jogo mude dentro do reality show, a participante aparentemente deixou de ser a favorita, na última segunda-feira (23), após o público não gostar de suas decisões no Sincerão.

No momento da dinâmica, Chaiany resolveu atacar alguns participantes que eram seus antigos aliados desde o início do programa, e foi por esse motivo que algumas pessoas viram uma suposta infidelidade da sister e decidiram deixar de segui-la nas mídias sociais. Até o último domingo (22), Chaiany contava com 3,3 milhões de seguidores. Desde o Sincerão, ela perdeu 300 mil seguidores.

Chaiany diz não se arrepender de sua decisão no Sincerão

Na última dinâmica do Sincerão, o Líder, o Anjo, o Monstro e os emparedados tinham que montar sua escala de prioridades dentro do jogo, sendo que eles deveriam identificar aqueles que eram os “piores da edição”, porque esse grupo de participantes sofreria uma consequência. Na vez de Chaiany, a sister surpreendeu a todos e colocou Ana Paula, Milena, Samira e Jonas como os piores jogadores do BBB 26.

Após dizer o nome de seus ex-aliados, a sister chorou, alegando que não entendeu direito as orientações do jogo que foram explicadas pelo apresentador Tadeu Schmidt. Mas mesmo assim, disse que não se arrepende, porque, embora ela tenha tido um embate direto com Alberto Cowboy e Jordana no reality show, ela não queria optar por colocar eles naquele momento do jogo.

“Eu ia colocar o Cowboy, com quem estou brigando, e a Jordana, que é meu maior embate no quadro de prioridades. Vocês entendem se quiserem. Se não quiserem, tá tudo bem. E não tiro o que falei”, disse a sister Chaiany sobre não se arrepender das decisões tomadas no BBB 26.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)