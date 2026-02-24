Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gretchen aparece sem prótese capilar após anunciar tratamento; veja como ela está!

A cantora revelou que fará uma doação solidária de sua lace a um projeto social

Victoria Rodrigues
fonte

A rainha do rebolado é casada com o músico paraense Esdras de Souza. (Foto: Divulgação)

A rainha do rebolado, Gretchen, de 66 anos, surpreendeu os seus seguidores nesta terça-feira (24) após aparecer sem a prótese capilar que utiliza devido ao tratamento que faz para alopecia, doença a qual foi diagnosticada no ano de 2024. Nas mídias sociais, a cantora revelou que a lace usada por ela durante o carnaval já possui um destino especial: ela será doada solidariamente a um projeto social.

"Nem toda mulher tem coragem de se mostrar sem o mega hair, principalmente quem tem alopecia. Mas eu não me importo. Faço questão de que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo e como cuido dele", disse Gretchen nos stories de seu perfil no Instagram.

image A alopecia provoca queda parcial ou total dos cabelos. (Foto: Instagram @mariagretchen)

Os primeiros sinais e o tratamento da alopecia de Gretchen

Após mostrar o seu cabelo natural, a artista buscou ressaltar a importância de tratar sobre o tema nas mídias sociais, a fim de conscientizar os seguidores acerca dos sintomas, cuidados e tratamentos da alopecia. Ela contou ainda que, para garantir mais sucesso no tratamento, ela utiliza a prótese e que possui uma touca protetora para evitar o contato direto com o couro cabeludo.

"Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina (um creme alisante alternativo), aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo. Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal. Tudo juntou", revelou Gretchen sobre os primeiros sinais que a levaram a ser diagnosticada com alopecia.

A artista destacou ainda que, depois que iniciou o tratamento para a doença, ela vem observando uma melhora considerável, porque a recuperação tem apresentado resultados positivos. Antes, Gretchen tinha falhas grandes no cabelo, agora o seu cabelo está se acostumando novamente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

.
