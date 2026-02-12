Gretchen faz nova harmonização no bumbum aos 66 anos

A cantora Gretchen, de 66 anos, passou por uma nova harmonização glútea em uma clínica de São Paulo. O procedimento foi compartilhado por ela nas redes sociais, onde publicou vídeo mostrando o momento da aplicação e o resultado, segundo afirmou, sem filtro ou edição.

Conhecida pelas mudanças estéticas ao longo da carreira, a artista deu continuidade a um tratamento iniciado em agosto do ano passado. De acordo com o especialista responsável, o objetivo da intervenção é proporcionar sustentação e firmeza aos glúteos, mantendo o formato arredondado.

O médico Dr. Fúvio Luca, especialista em harmonização glútea, afirmou que o procedimento incluiu pequenos retoques e aplicação de bioestímulo de colágeno em áreas específicas.

“Olha que bumbum lindo. 66 anos, isso não é pra qualquer uma. Aqui tem designer glúteo, treino todo dia. E depois do nosso projeto de reestruturação, fizemos apenas pequenos retoques e mantendo a harmonização dela com bioestímulo de colágeno. Fizemos em algumas regiões, e cada dia trazendo um resultado mais bonito, mais lisinho”, declarou.

Ele ainda acrescentou: “Nós temos resultados com ela mais bonitos do que em meninas jovens”.

Uso de PMMA é alvo de debates

Gretchen utilizou no tratamento o PMMA (Polimetilmetacrilato), substância sintética empregada em preenchimentos corporais. O produto atua como preenchedor permanente, ajudando a modelar e dar volume à região aplicada.

O uso do PMMA, no entanto, é considerado controverso por especialistas da área da saúde, já que a substância não é absorvida pelo organismo e pode causar complicações caso seja aplicada de forma inadequada.

Em novembro de 2025, após fazer mais um procediemtno estético, Gretchen se pronunciou sobre a polêmica com o PMMA. Segundo ela, muita gente critica sem sequer saber do que está falando. "PMMA [polimetilmetacrilato] não é hidrogel nem silicone industrial. Uso e vou continuar usando se necessário", disse. A artista também mandou um recado direto para quem a ataca: "Tem aquela galera feminina, invejosa, recalcada, frustrada, mal-amada que vai falar coisa que não sabe. Não adianta comentarem 'PMMA mata', 'você é louca'. A bunda é minha, a perna é minha e eu uso no meu corpo o que eu quiser."

Gretchen destacou que a única opinião que importa é a dela mesma. "A opinião sobre mim só importa para uma pessoa, pra mim mesma. [É] eu me olhar no espelho e me achar perfeita, linda, como estou realmente."