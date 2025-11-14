Capa Jornal Amazônia
Gretchen rebate críticas após remodelar bumbum e fazer harmonização facial: 'Estou toda linda'

Cantora celebra resultados dos procedimentos estéticos e responde críticas

Riulen Ropan
fonte

A artista também deixou uma mensagem para quem insiste em criticá-la. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Gretchen, 66 anos, voltou a falar sobre a remodelação glútea que realizou recentemente e respondeu às críticas nas redes sociais. Em uma live, a cantora explicou o procedimento e deixou claro que não aceita comentários maldosos sobre seu corpo.

Segundo ela, muita gente critica sem sequer saber do que está falando. "PMMA [polimetilmetacrilato] não é hidrogel nem silicone industrial. Uso e vou continuar usando se necessário", disse. A artista também mandou um recado direto para quem a ataca: "Tem aquela galera feminina, invejosa, recalcada, frustrada, mal-amada que vai falar coisa que não sabe. Não adianta comentarem 'PMMA mata', 'você é louca'. A bunda é minha, a perna é minha e eu uso no meu corpo o que eu quiser."

Gretchen destacou que a única opinião que importa é a dela mesma. "A opinião sobre mim só importa para uma pessoa, pra mim mesma. [É] eu me olhar no espelho e me achar perfeita, linda, como estou realmente."

Além da remodelação glútea, a cantora também comentou sobre a nova harmonização facial feita há três semanas. Ela diz estar satisfeita com o resultado: "Estou toda linda. Meu rosto está maravilhoso. Ainda estou desinchando e eu estou com uma bunda maravilhosa mesmo. E o que é melhor, permanente."

A artista também deixou uma mensagem para quem insiste em criticá-la. "Quando vejo uma mulher se cuidando, eu apoio, digo que ela vai ficar mais linda ainda, que é maravilhosa, incrível. O seu comentário maldoso fala de você. Vocês frustradas, infelizes, que não se amam e precisam criticar, podem criticar. Na minha rede eu vou bloquear e excluir. Nas minhas redes fica quem eu quero."

No fim da transmissão, Gretchen reforçou que está vivendo uma das melhores fases da vida. "Estou me achando melhor que em todas as fases. Eu me amo como estou. Minhas pernas, minha bunda estão lindas, minha barriga está maravilhosa. Eu estou incrível. 66 anos muito bem vividos."

Assita: 

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

gretchen

gretchen rebate críticas

remodelação glútea
