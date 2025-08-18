VÍDEO: Gretchen sobe ao palco com bumbum de fora durante show em Portugal

A cantora Gretchen, de 66 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais após publicar trechos de uma apresentação realizada no último fim de semana, em uma boate em Portugal, onde vive atualmente. Conhecida como a “Rainha do Bumbum”, a artista surgiu no palco com um figurino sensual que deixava a barriga e o bumbum à mostra, ao lado do marido, o músico Esdras de Souza.

Em sua conta no Instagram, Gretchen compartilhou registros da performance e revelou que cantou uma de suas músicas favoritas da cena portuguesa. “É uma música portuguesa que os cantores @matias_damasio_oficial e @mickaelcarreira lançaram juntos e que amooo muito. Pra vcs curtirem comigo. O look é @yaffalingerie. 💙💙💙”, escreveu na legenda da publicação.

A artista, no entanto, decidiu desativar os comentários do post. “E claroooo q desativei os comentários para q os inconvenientes morrammmm de ódio de não poder falar mal”, completou, em tom bem-humorado.

Gretchen abriu o show com seu sucesso “Freak Le Boom Boom”, rebolando muito e sendo ovacionada pelo público presente. A surpresa da noite veio quando a cantora soltou a voz em uma canção em português de Portugal. Assista o vídeo:

A performance em Portugal não foi um caso isolado. Recentemente, Gretchen também se apresentou na Brazilian Party, evento voltado para o público LGBTQIA+ realizado em uma boate na Irlanda. No palco, mais uma vez, chamou atenção pelo figurino ousado — desta vez, um traje transparente que deixava a calcinha visível.

(Reprodução/Instagram)