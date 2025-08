Gretchen rebate Luana Piovani após atriz falar que homens não se apaixonam

A cantora Gretchen usou seu perfil no Instagram nessa terça-feira, 5, para responder a declarações recentes de Luana Piovani. Sem citar diretamente o nome da atriz, Gretchen fez críticas à fala em que Piovani afirmou que homens não se apaixonam e só se interessam por sexo.

"Gente, eu quero falar para vocês de uma notícia que eu vi", disse Gretchen, no início do vídeo. "Uma atriz falando que homem... que todos os homens não se apaixonam, que eles só veem aquele negócio, que eu não tenho nem coragem de falar a palavra que ela falou."

A declaração de Luana Piovani viralizou nas redes sociais e gerou reações, incluindo a da cantora. Gretchen contestou a generalização da atriz. "Só se ela estiver falando dos homens que ela conhece", afirmou. "Porque, assim, ela está generalizando uma coisa que não é verdade. Existem muitos, mas muitos homens que se apaixonam, sim, de verdade. E homens que às vezes sofrem muito mais que as mulheres, porque nós sabemos superar uma traição, uma separação, um divórcio. Eles não sabem."

VEJA MAIS



Em seguida, a cantora reforçou a crítica: "Aí vem essa senhora generalizando... Acredito que existem pessoas, no caso mulheres, que são tão insuportáveis que não têm homem que aguente ficar do lado delas."

Gretchen também falou sobre seu relacionamento com o marido, o músico Esdras de Souza. "O meu marido é um homem apaixonado desde o primeiro dia. Ele é gentil, ele me dá flores, ele toca para mim, ele abre a porta do carro... ele é fiel. Eu desafio qualquer mulher a chegar perto dele quando eu não estiver perto e dar uma cantada nele. Aí vocês vão ver que existem, sim, homens legais."

Ela voltou a comentar a fala de Piovani: "Eu não sei do que essa senhora tá falando. Não sei quais homens são esses que ela conheceu que só pensam nisso." Gretchen também fez uma crítica ao que considera rigidez em algumas relações: "O caso é que têm mulheres que não têm condição de viver em um relacionamento porque ela não quer ceder em nenhum minuto. E relacionamento é ceder sim. Tanto um lado quanto o outro tem que ceder."

Ao defender sua família, Gretchen citou seus filhos: "Gente, eu tenho que defender meus quatro filhos. Todos os meus filhos são excelentes homens, excelentes maridos. Que história que não tem exceção?"

Ela também comentou que evita responder às falas de Piovani, mas que, neste caso, se sentiu atingida. "Olha, eu ando cansada dos comentários dessa senhora porque são tantas coisas absurdas que ela fala. Eu tenho me contido, tenho dito que não vou retrucar. Mas {ao falar desse jeito ela está atingindo meu marido e meus quatro filhos. Não, meu amor, não é verdade. Se você teve experiências péssimas, é um problema seu. Mas não generalize todos os homens do mundo. Eu garanto já cinco, pelo menos. Cinco já é um bom número, você não acha?"

Gretchen encerrou dizendo que conhece diversos homens que se comportam de forma respeitosa e carinhosa. "Tem homens maravilhosos, sim. Conheço mulheres que estão muito bem casadas. Tem gente legal, sim. Tem homem legal sim. O caso é que depende da mulher que você tenha, né. A gente não pode fazer nada."

Até a publicação desta matéria, Luana Piovani não havia respondido às declarações.