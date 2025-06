De lingerie e cueca, Gretchen mostra ensaio sensual com marido paraense; confira

A cantora Gretchen movimentou as redes sociais na última quinta-feira (12), ao publicar um vídeo especial em comemoração ao Dia dos Namorados. Aos 66 anos, a eterna Rainha do Rebolado compartilhou com seus seguidores um compilado de fotos sensuais ao lado do marido, o saxofonista paraense Esdras de Souza, de 52 anos.

Nas imagens, o casal, que está junto desde 2020, aparece em momentos de intimidade: ela usando apenas calcinha e sutiã, e ele de cueca. O vídeo conta com a música "Me Usa", da Banda Magníficos, que, segundo Gretchen, representa a identidade do casal.

"Todo dia é Dia dos Namorados pra nós. @esdrasdesouza. Essa música é nossa cara. E cada amanhecer reforçamos a nossa história blindada de tanto amor, respeito e cumplicidade", escreveu Gretchen na legenda da publicação. "Não importa nada que falem ou pensem. Nós dois sabemos que deu certo. Que nossas almas gêmeas se encontraram. Foram anos de busca. Mas agora, até depois da eternidade estaremos juntos. Te amo. Feliz Dia dos Namorados." Esdras é o 18º marido da cantora.