Gretchen e Esdras se divertem com carimbó de Dona Onete: 'Viva o Pará'

Gretchen já declarou que é apaixonada pela cultura paraense e aproveitou a manhã desta segunda (2) para matar a saudade do estado ao som do carimbó. Na companhia do marido, Esdras, a influenciadora desejou bom dia aos seguidores usando uma saia rodada e dançandoo hit "No Meio do Pitiú", de Dona Onete.

"Bom dia, amores! Carimbozando e mandando muitas energias para vocês. Viva o Pará!", escreveu a cantora.

Vários seguidores, incluindo a própria Dona Onete, elogiaram a performance do casal e lotaram os comentários da publicação. "Agora quero ver vocês em um show nosso para dançar", convidou a rainha do carimbó chamegado.