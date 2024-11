Gretchen e outros ícones revivem os clássicos dos anos 70 no 'Altas Horas' deste sábado

O ‘Altas Horas’ deste sábado (16/11) celebra clássicos dos anos 70 com uma homenagem a artistas que marcaram a música brasileira na década. Durante o programa, cantores e músicos renomados interpretam sucessos e compartilham histórias de suas carreiras. Entre os convidados estão a dupla Antonio Carlos & Jocafi, que relembram como se conheceram e sua conquista do prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) em 2022, pelo álbum "Alto da Maravilha".

Gretchen revisita o sucesso "Freak Le Boom Boom", Angelo Máximo apresenta "Domingo Feliz", e Moacyr Franco canta "A Rosa", um dos marcos de sua carreira. Claudya interpreta "Jesus Cristo", canção lançada em 1971 após a versão original de Roberto Carlos, e Harmony Cats se apresentam com "You Should Be Dancing", clássico da era disco.

Oswaldo Vecchione e Made in Brazil falam sobre o início do grupo em 1967, enquanto Edith Veiga canta "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer", um hit romântico de 1975. Ronnie Von, após 27 anos, apresenta "Tranquei a Vida" e compartilha curiosidades sobre seu nome de batismo. Milionário & Moysés Rico interpretam "Estrada da Vida", um sucesso da música sertaneja. Sá & Guarabyra trazem "Sobradinho", uma música que aborda questões sociais e ambientais, e Eliana Pittman encerra com a animada "Mistura de Carimbó".

O ‘Altas Horas’ é apresentado por Serginho Groisman e vai ao ar aos sábados após o programa 'Mania de Você'.