Viviane Batidão, Rebeca Lindsay, Valeria Paiva e Hellen Patrícia viajam para a gravação na TV Globo

Neste sábado (16), as divas da música paraense estarão no Altas Horas, da TV Globo. Após o sucesso da primeira edição especial Pará, que celebrou a multiculturalidade do Estado, Serginho Groisman volta a a convocar novas artistas locais.

Viviane Batidão, Rebeca Lindsay, Valéria Paiva e Hellen Patrícia foram as convidadas dessa edição. A gravação ocorre nesta quinta-feira (14).

A cantora Joelma, que não esteve no primeiro especial, vai participar agora da gravação. Inclusive, ela aproveita a oportunidade para lançar a música “Balanço do Norte”, que conta com a participação de todas as cantoras que estarão no palco global.

A canção foi gravada em Belém, e está no audiovisual 'Isso é Calypso Tour Brasil', em novembro de 2023.

VEJA MAIS

A informação já tinha sido noticiada pelo Grupo Liberal.

No primeiro especial do Pará no Altas Horas estavam presentes: Gaby Amarantos, Pabllo Vittar, Liah Soares, Manu Bahtidão e Zaynara. O programa foi exibido em agosto deste ano.