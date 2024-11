Joelma lançará 'Balanço do Norte' com artistas paraenses no 'Altas Horas', da Globo

Após o sucesso do especial sobre o Pará no "Altas Horas", na TV Globo, Serginho Groisman prepara uma segunda edição com as paraenses Joelma, Viviane Batidão, Hellen Patrícia, Rebeca Lindsay e Valéria Paiva.

A dona do hit “Voando Pro Pará” vai lançar no programa a música “Balanço do Norte”, gravada no Mangueirão, em Belém, com a participação das demais artistas paraenses. A gravação está marcada para ocorrer no dia 14 de novembro, nos estúdios da Globo, em São Paulo.

A previsão é que o programa seja exibido ainda no mês de novembro ou em dezembro. A primeira edição do especial sobre o Pará contou com as participações de Gaby Amarantos, Liah Soares, Zaynara, Manu Batidão e Pabllo Vittar.