VÍDEO: "Do jeito que toca na periferia do Pará", diz Manu Bahtidão ao apresentar sua nova música

A cantora Manu Bahtidão foi uma das convidadas do especial Pará no Altas Horas deste sábado (31). Durante o programa, a artista divulgou seu novo trabalho musical e destacou que a música é “do jeito que toca na periferia do Pará”.

“Isso aqui é o que toca de verdade e o que faz a economia girar pra gente”, afirmou Manu ao apresentar sua nova música, “4 Enganados”. Nascida em Alagoas, a cantora falou sobre sua vinda ao Pará e expressou seu orgulho pela terra paraense.

“Onde passo, eu digo: eu sou do Pará, terra do açaí e do tacacá”, declarou. Manu também revelou que foi diagnosticada com depressão e síndrome do pânico, o que a afastou dos palcos por um tempo.