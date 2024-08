Manu Bahtidão estende pausa da carreira para tratamento médico e cancela show

A cantora Manu Bahtidão cancelou sua participação no Festival Único – Jorge & Mateus, que ocorre neste sábado (24/8), em Salvador (BA), por conta de problemas de saúde. A decisão foi anunciada pela equipe da artista nesta sexta-feira (23) por meio de um comunicado.

No dia 13, a equipe de Manu já havia informado que a cantora faria uma "pausa nas atividades profissionais" por no mínimo 10 dias para tratar uma virose. No entanto, o novo comunicado estende essa pausa até o dia 1º de setembro, alegando que o cancelamento se dá "ainda por razões médicas", sem especificar o problema de saúde enfrentado pela cantora.

Os organizadores do festival informaram que os clientes que desejarem solicitar o reembolso devido ao cancelamento podem fazê-lo nos pontos de venda onde adquiriram os ingressos. As demais atrações do evento permanecem confirmadas.

A nota divulgada pela equipe da cantora também expressou desejos de uma pronta recuperação para Manu Bahtidão. "As demais atrações do festival permanecem confirmadas, e desejamos uma pronta recuperação à artista", disseram.