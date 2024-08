Manu Bahtidão anuncia afastamento dos palcos para cuidar da saúde

A cantora Manu Bahtidão anunciou que ficará fora dos palcos por um tempo para se submeter a um tratamento médico. A equipe da cantora informou nesta terça-feira (13) que a decisão foi tomada por orientação de um profissional da área. Manu ficará, no mínimo, 10 dias longe de seus compromissos profissionais.

VEJA MAIS

“A MA Produções, juntamente com o corpo jurídico do escritório Adelia Soares Advogados, representante legal da cantora Manu Bahtidão, comunica que, por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, ela precisará se ausentar de suas atividades profissionais por um período mínimo de 10 dias para tratamento médico”, diz a nota.

Recentemente, Manu Bahtidão foi criticada por internautas paraenses após declarar no programa Encontro, da TV Globo, que foi a primeira artista a ser descoberta no Brasil no gênero tecnomelody.