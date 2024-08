VÍDEO: Influenciador paraense é processado por Manu Bahtidão; entenda o motivo

O influenciador paraense Júnior Gaza afirmou ter recebido uma intimação da cantora Manu Bahtidão. Segundo Júnior, ele está sendo processado por fazer conteúdos sobre a artista.

“Manu Bahtidão enviou uma intimação para minha casa para eu comparecer a um fórum na Cidade Nova em setembro, devido a um processo que ela está abrindo contra mim por causa dos meus conteúdos sobre ela”, disse Júnior.

Com mais de 27 mil seguidores no TikTok e 1 milhão de visualizações, Júnior Gaza cria conteúdos comentando sobre artistas do Pará, e a maioria é sobra a Manu Bahtidão, a quem critica por suas falas e carreira.