VÍDEO: Rebeca Lindsay fala sobre reconciliação com Manu Bahtidão: 'maturidade'

A cantora Rebeca Lindsay assinou contrato com a agência de Manu Bahtidão, que agora vai gerenciar sua carreira musical. As artistas já haviam trabalhado juntas em 2020 no projeto musical Maré, mas a parceria foi desfeita. Quatro anos depois, ambas se reconciliaram e a paraense falou sobre a reaproximação com Manu no quadro Amazônia Pop, que estreou nesta terça-feira, 30, no programa Tarde + Liberal.

"Depois do Maré, tivemos nossas divergências. Somos duas pessoas muito diferentes, e assim como irmãos, amigos, parentes, relacionamentos, as pessoas se desentendem, brigam, se afastam, mas é preciso maturidade para entender que tudo é um momento. O que passou, passou e pronto, acabou", comentou Rebeca.

Segundo a artista, a aproximação com Manu Bahtidão ocorre há dois anos e houve um entendimento entre as duas após conversas. "Eu sou uma pessoa que não deixa pendências. Talvez as pessoas não saibam, mas minha reaproximação com Manu começou há cerca de dois anos, não foi algo recente. Conversamos, nos entendemos, e ficou tudo de boa", afirmou.

"Manu seguiu a carreira dela, eu segui a minha. Houve muitos comentários negativos relacionados a isso, mas me preparei psicologicamente, pois só quem vive a situação sabe como é. Quem é fã de verdade e me apoia de verdade, apoia sempre, independente de qualquer decisão que eu tome. São pessoas que realmente torcem pelo meu sucesso e crescimento", concluiu.

