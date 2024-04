RexPa do brega: artistas paraenses transformam clássico paraense em ‘rivalidade’ saudável

O brega e o futebol são duas paixões dos paraenses. Para muitos artistas, a devoção ao Clube do Remo e ao Paysandu pode ser considerada tão intensa quanto a seu amor pela música. É o caso das cantoras Thaciane Pantoja e Letícia Talia, que vestiram as camisas, e deram vida ao clássico RexPa, mas desta vez longe do campo e repleto de melodia. A dupla publicou um vídeo nas redes sociais, no último dia 2 de abril, “duelando” o melody “Tá Se Achando”, famoso na voz da Banda 007. O conteúdo já alcançou mais 89 mil visualizações. Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

A rivalidade, longe de ser um obstáculo para as artistas, se tornou uma fonte de inspiração para a criação artística. Thaciane, vocalista da banda Batidão do Melody, revelou ao Grupo Liberal que a ideia do vídeo era homenagear o clássico futebolístico paraense.

“Tínhamos a intenção de conscientizar sobre o RexPa de uma forma divertida, mostrando que essa rivalidade só pode existir no campo. Temos a pretensão de continuar mandando essa mensagem positiva”, acrescentou a cantora, dizendo que o conteúdo teve uma boa repercussão.

Prestes a prestigiar mais um clássico, o jogo de ida da final do Campeonato Paraense de Futebol (Parazão) entre Remo e Paysandu, neste domingo (7), Thaciane, que é uma torcedora azulina, elencou como o primeiro RexPa desse ano como um dos mais marcantes. Isso porque, a exibição do mosaico feito pela torcida na reabertura do Mangueirão, em março, conseguiram emocionar a cantora.

“Quando tocou no estádio os nossos ritmos regionais, como o tecnomelody, que é onde eu trabalho, e ver aquela multidão cantando a minha música, foi a realização de um sonho”, afirmou Thaciane, que produziu um CD com várias marcantes que homenagearam o Clube do Remo.

O que chama atenção de Letícia, torcedora bicolor, nos estádios em dia de RexPa é como o estádio se transforma em um caldeirão cultura e de emoções. A cantora e compositora disse já ter se sentindo influenciada musicalmente em sua carreira ao assistir um clássico. “Não tem como está em uma festa e não falar brincando: ‘Só quem é do Paysandu, joga as mãozinhas para cima e grita”, relembrou aos risos.

Para a paraense, o que torna os jogos entre jogadores azulinos e bicolores únicos e especiais é a vibração transmitida pelos torcedores. “Sem sombras de dúvidas a energia de ambas as torcidas, o amor que cada um sente pelo seu time”, complementou Letícia.

Enriquecimento cultural

As músicas unida a admiração dos artistas pelos seus clubes também é uma maneira de tornar a cultura da região mais rica, mostrando que, mesmo nas diferenças, há espaço para diversão e respeito. O vocalista da Banda Ar-15, Harrisson Lemos, fervoroso torcedor do Remo, compartilhou que uma das suas criações musicais, a “Belém do Pará”, teve incorporada na letra referências ao clássico no meio da composição.

Cantores falam de paixões por seus times (Everaldo Nascimento / O Liberal)

“Não poderia ficar de fora de uma música que expressa tudo que temos de bom por aqui. Fiz uma versão em melody e ficou muito bacana, a galera também deu valor”, afirmou o vocalista.

Questionado qual Re-Pa marcou a sua vida, Harrisson destacou a vez que estava chegando ao estádio e foi surpreendido por um grupo de pessoas que dançavam ao som de suas músicas. “Cantar o nosso ritmo e vivenciar um clássico é fora da curva, o nosso povo é incomparável”, enfatizou o artista.

Giovanni Santos, mais conhecido como DJ Gigio Boy, do Lendário Rubi, é apaixonado por futebol e sua lealdade pertence ao Paysandu. Para o artista, entre as memórias marcantes quando se fala em clássico, está a semifinal da Copa Verde, especialmente por ser um RexPa. "O que mais me marcou foi esse jogo. Papão se classificou no final", relembrou com entusiasmo.

Gigio pontua que nas festas de aparelhagem é uma tradição perguntar “quem é da galera do Remo e do Paysandu”. Nessas ocasiões, o DJ menciona que há uma identificação das pessoas com seus times e a celebração da pertencimento e orgulho.

"A gente canta algumas músicas da torcida, sempre preservando a paz. Tem alguns que se apropriam de outras músicas paraenses para fazer as ‘encarnações’ de forma criativa", acrescentou.

Rivalidade saudável

Apesar de não frequentar estádios com frequência, a cantora Rebeca Lidsay não deixa de expressar seu amor pelo bicolor. Um dos momentos mais memoráveis para ela foi quando o Paysandu levantou a Taça Cidade de Belém e garantiu vaga na decisão do Campeonato Paraense em 2016. “Mesmo estando fora de Belém na época, acompanhei cada lance e celebrei a vitória do seu time do coração”, afirmou a artista.

Rebeca ressalta a rivalidade entre Paysandu e Remo como parte integrante da cultura paraense. Em sua casa, onde há torcedores dos dois times, as disputas entre família são parte do espetáculo. "Isso é nosso, é paraense, é dois grandes times para um estado e a gente acaba tendo essa rivalidade que eu acho até saudável", comentou.

Assim como a vibração nos estádios durante os clássicos, Rebeca traz toda essa energia para seus shows. A intensidade e paixão que ela sente ao torcer pelo Paysandu são refletidas em seu desempenho nos palcos. "Toda essa energia se manifesta na minha arte", afirmou a artista.