Alane Dias ganha tecnobrega com referência ao Rainha das Rainhas; confira

Alane Dias, do BBB 24, ganhou mais uma homenagem por sua trajetória no reality show. Integrante do top 10 do programa, a paraense agora foi homenageada com uma música em ritmo de tecnobrega, criada pelo cantor e compositor Marquinho Pará na última semana. O hit foi divulgado no Instagram do artista conhecido como o "Poeta das Marcantes" por seu trabalho com melodias no meio musical do Pará.

VEJA MAIS

No vídeo de Marquinho, produzido pelo jornalista Marcos Melo, foram reunidos vários momentos de Alane dançando. Além destes trechos, também aparecem recortes da bailarina durante o concurso do Rainha das Rainhas de 2018, no qual ela venceu. A coreografia que auxiliou a atriz a conquistar o título é sempre lembrada por ela no reality show. Em várias conversas com os amigos de confinamento, a modelo já falou que realizou um sonho ao participar do RR.

Segundo o compositor, assistir ao BBB não fazia parte da sua rotina até o momento em que ele soube que na casa mais vigiada do Brasil estava uma paraense exaltando a cultura de seu estado, especialmente o brega, ritmo que faz parte da trajetória de Marquinho.

"Agora, essa homenagem chegou. É uma versão de um hit de 2002 composta por mim e DJ Maluquinho que agora ganhou a produção do Melry dos teclados e o feat de Nanda Tavares. Desejo muito sucesso à Alane Dias e parabéns por representar nosso Pará", disse o cantor.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)