Davi revela que Alane não está em seu pódio do BBB 24 e que votaria na sister

Em meio à formação do top 10 do BBB 24, o clima no Quarto Fadas esquentou na madrugada desta quarta-feira (26). Davi tentou entender a hierarquia das relações dentro do grupo e pediu para que seus aliados imaginassem um top 5 apenas com os integrantes do quarto. A dinâmica acabou gerando constrangimento entre Davi e Alane, após o brother revelar que a paraense não está em seu pódio.

Após Isabelle e Matteus definirem suas prioridades, Alane e Beatriz não quiseram escolher entre Davi e a manauara. A falta de resposta objetiva das sisters incomodou o baiano. "É uma conversa que, pra mim, me deixa até constrangida. Eu tenho afinidade contigo, mas o fato da Isabelle ser do Norte me pesa nesse programa, de verdade. Não tem nada a ver com jogo", disse a paraense.

Em seguida, a sister questionou as próprias prioridades de Davi. Alane, que até então considerava o baiano um de seus aliados mais próximos, ficou surpresa ao descobrir que ocupa a última posição na lista de prioridades do brother. "Isabelle, Matteus, Bia e você [Alane]", respondeu o brother.

Alane confessou ter mais afinidade com Davi, mas que a escolha dele a fez repensar suas prioridades no jogo."Eu saber que sou o quinto lugar no teu, é óbvio que eu vou ficar triste, porque eu te adoro, e não tem como, mas eu entendo que é um jogo", disse a paraense. "Eu tenho mais afinidade contigo do que com ela, mas, ao mesmo tempo, eu já estou trocando muito com ela. Eu adoro que a gente tem muitas coisas em comum, de cultura e de personalidade. Então, eu fico em dúvida com o meu top 4, ainda mais sabendo que eu não sou o seu top 4. Não te criticando, mas já pesa mais pra mim também", declarou.

Embora a conversa tenha gerado certo desconforto, Davi e Alane tentaram amenizar a situação. O brother afirmou que não irá mudar seu pódio por causa da opinião da sister, mas que a informação "pesa um pouco". Alane, por sua vez, questionou se Davi votaria nela caso fosse necessário, e o baiano confirmou que sim.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)