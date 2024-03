Fernanda comenta sobre Davi no BBB 24: 'Só sai com pessoas certas'

Fernanda, Pitel e Giovanna conversaram sobre o resultado do Paredão. Leidy Elin foi a Eliminada da noite com 88,33% da média dos votos para sair. A confeiteira comenta que sempre achou que a disputa de preferência para eliminação estava entre MC Bin Laden e Leidy Elin.

VEJA MAIS

Fernanda, então, diz: "Eu realmente acho que o Davi não sai tão cedo. O Davi, ele só sai com pessoas certas. Ele sai de repente metendo com a galera dele ali. A maior chance dele sair é com a galera dele".

Pitel opinou: "Acho que se aquele Paredão que a gente tivesse montado tivesse dado certo, Alane rodava, de verdade". Giovanna questiona: "No que a Raquele estava?". A assistente social afirma que sim. Giovanna concordou.