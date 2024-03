Yasmin Brunet conta fofoca para Leidy Elin no Bate-Papo do BBB24

Do BBB 24, para a vida! Leidy Elin e Yasmin formaram uma amizade dentro da casa mais vigiada do Brasil e parece que este laço seguirá do lado de fora. No Bate-Papo BBB, a 14ª eliminada da temporada recebeu uma mensagem da modelo, que fez questão de contar uma fofoca para a amiga: a polêmica envolvendo Lucas Henrique.

VEJA MAIS

"Pediram para eu vir aqui te contar uma fofoca, e eu vou contar o oque me contaram quando eu saí. Sabe quem tá solteiro? Budinha! Leidy, Budinha está solteiro!". Em choque, Leidy declarou, aos gritos: "Gente, que babado!! Mentira!".

Segundo a trancista, uma "luzinha" acendeu em sua cabeça na segunda-feira, 25, quando Lucas Henrique não recebeu a foto de sua esposa durante uma dinâmica.