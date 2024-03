BBB24: Davi quer procurar MC Bin Laden para conversar

Durante um papo com Fernanda, Davi relembrou desentendimento com MC Bin Laden no BBB 24. O baiano reforça que caso ela queira conversar com todos os envolvidos na situação envolvendo Bin, como propôs no papo minutos antes, basta chamá-lo. Em seguida, ele avisa que vai fazer o mesmo com o funkeiro - os dois protagonizaram uma briga depois do último Sincerão. A confusão entre eles gerou um aviso de Tadeu Schmidt durante o programa da última terça-feira, 26.

Segundo Davi, "amanhã ou depois, amanhã provavelmente, eu vou até sentar e trocar um papo com Bin. Depois, sabe? Quando tiver mais calmo, mais tranquilo. Vou sentar com ele, conversar, vou pedir desculpas pelas minhas atitudes", afirma. "Acho legal vocês conversarem, até porque vocês dois levaram um esporro sério, cabe a vocês dois também reconhecerem", opinou a sister.

"A gente vai continuar cada um no seu canto, mas sentar para conversar como dois homens adultos. Para resolver o que tem que resolver, falar: 'Cara, não é legal, se a gente quiser discutir, vamos discutir aqui. Você fala de lá, eu falo de cá, e está tudo bem, mas chegar as vias de fato cara a cara não vai dar certo, a gente pode acabar gerando uma situação que não seja legal para mim e para você", concluiu Davi.