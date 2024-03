Marcus Vinicius comenta sobre briga de Davi e Bin Laden: 'Passou dos limites'

A briga de segunda-feira (25), entre Bin Laden e Davi, no BBB 24, continua repercutindo na web. Alguns ex-BBBs como o paraense Marcus Vinicius, também deram sua opinião na internet sobre a discussão que pode causar a expulsão dos dois brothers. Nos stories do Instagram, o comissário de voo perguntou a opinião dos seguidores sobre o assunto e disse que o que aconteceu após o Sincerão ultrapassou os limites.

"Bom dia, meu povo. Já juntaram o 'Buda' do chão? Que 'treta' foi essa ontem hein? Acho que eu nunca vi ou não lembro de ter visto uma 'treta' tão absurda quanto essa de ontem. Acho que passou um pouco dos limites. A intenção do jogo nem é uma briga como essa. Na minha opinião, foi um pouco demais", falou.

O que aconteceu?

Após a dinâmica do Sincerão, o cantor e o motorista de aplicativo brigaram após Davi apartar uma discussão entre Matteus e MC Bin Laden. Com isso, iniciou uma confusão generalizada, os dois se desentenderam e o cantor foi para cima do baiano após ele ter encostado no seu rosto.

No momento da discussão, Lucas Buda tentou conter o funkeiro e acabou caindo no chão, na parte externa da casa. A produção do programa e os dummies precisaram intervir para que os dois cessassem a briga.

Nas redes sociais, vários internautas pediram e seguem pedindo a expulsão dos dois. Conforme o regulamento do reality show, não é permitido "praticar agressão física, por mais leve que seja, a qualquer outro participante".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)