BBB 24: Alane diz que Fernanda está se aproximando por estratégia

As interações recentes de Fernanda fizeram a paraense Alane Dias desconfiar da aproximação da sister. Após o Sincerão da última segunda-feira (25), no Big Brother Brasil 24, a confeiteira conversou com as rivais Alane e Beatriz para acertar as brigas que tiveram na casa.

O momento foi visto como uma tentativa de “virar o jogo” pelo Grupo Fadas, adversário da niteroiense. Na madrugada desta terça-feira (26), em uma conversa com Beatriz e Davi, a paraense disse estar com insegurança sobre o comportamento da sister.

“Fernanda (está) falando comigo normal”, disse Alane. “Também está falando comigo normal, como se nada tivesse acontecido”, completou Davi. O brother ainda comenta que Leidy Elin preferiu não se envolver na briga generalizada por estar enfrentando seu primeiro Paredão.

Alane então questionou: “Será que é estratégia de jogo da Fernanda ser legal com a gente?”. “Eu não vou cair nessa não. A gente estava quase caindo”, relembrou a bailarina. Em seguida, a vendedora do Brás refletiu sobre seu ponto de vista: “A Fernanda pode estar um pouco exausta do jogo porque está nos ‘finalmente'”. “Isso é estratégia de jogo para sobreviver”, acrescentou.

VEJA MAIS

Davi aconselhou as amigas a “cortarem” a aproximação com a confeiteira “Quando o grupo dela estava com sete (pessoas), ela passava por mim e nem olhava na minha cara. Ela nem falava com a gente”. “Ela está querendo não ser nossa prioridade de voto agora. Ela quer sobreviver no jogo sendo legalzinha. Ela é capaz de se fazer de planta para permanecer mais tempo aqui”, finalizou Alane.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)