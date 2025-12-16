Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição

Entre os dias 12 e 14 de dezembro, em Belém, o Festival Psica ocupou a Cidade Velha e o Estádio Mangueirão, com diversos shows gratuitos e atrações nacionais, internacionais e potências da região amazônica.

Com mais de 70 atrações distribuídas ao longo de três dias de programação, o maior festival de música e cultura independente chegou à sua 14ª edição, reunindo apresentações de Luedji Luna, Marina Sena, BK’, Urias, Mano Brown, Jorge Aragão, Jaloo, Os Garotin, Carol Lyne, AJULIACOSTA, Cravo Carbono, Martinho da Vila, Nação Zumbi, Os Haxixins, Batucada Misteriosa & Toró Açú, Dona Onete, D’Água Negra, DJ Lorran, Viviane Batidão, Wanderley Andrade, Patrícia Bastos, Rubi – A Nave do Som, Tudão Crocodilo, Fruto Sensual, Melly, Terno Rei, Mateus Fazeno Rock convida Fernando Catatau, Mumuntaitum, Ian Wapichana convida Moraes MV, Grupo Paracuari, Ressôa, DJ Elison New Age, Rameimes, Kiara Felippe, Zek Picoteiro, Clerley Roots, Apropriadamente e Maleîka, além de shows internacionais, como o da banda japonesa The 5.6.7.8’s e Armando Hernandez.

VEJA MAIS

No Mangueirão, o Psica contou com estrutura ampliada, múltiplos palcos, acessibilidade, áreas de convivência e outras melhorias.

O festival tem patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Mercado Livre, via Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), além de patrocínio de O Boticário e apoio da TIM, por meio da Lei Semear. A realização é da Psica Produções, da Fundação Cultural do Pará e do Governo do Pará, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução.

Festival Psica (Fotos: Carmem Helena e Wagner Santana) Ana Clara, Lucas Santos, João Felipe e Júlia Lago (Foto: Wagner Santana) Beatriz Almeida (Foto: Carmem Helena) Carlos Bilby e Iasmin Salheb (Foto: Carmem Helena) Edson, Juliana, Glenda, Matheus, Pamela e Silvia (Foto: Carmem Helena) Daniel Santos e Henrique Sousa (Foto: Carmem Helena) Fernanda Marinho, Drielly Pereira, Layana Felizatti e Manuela Genú (Foto: Wagner Santana) Jéssica Soares e Hortência Araújo (Foto: Wagner Santana) Jaime Ribeiro, Débora Carmella, Nayra Silva e Rodrigo Miranda (Foto: Wagner Santana) Idivan Rodrigues, Felipe Rodrigues, João Alves, Édipo Valente, Paulo Souza e Jean Ribeiro (Foto: Wagner Santana) Flávia Soares e Daniel Gomes (Foto: Carmem Helena) Lucas Costa, Laura Camila e Diego Assis (Foto: Wagner Santana) Monique de Godoy e Joo Ezequiel (Foto: Wagner Santana) Nina Farias, Karina Farias e Krishna Farias (Foto: Carmem Helena) Pietra Saboya, Matheus Procópio e Bruno Hnerique (Foto: Carmem Helena) Paola Campos, Carina Oliveira e Juliana Lício (Foto: Wagner Santana) Rafael Modesto e Nil Cerqueira (Foto: Carmem Helena)