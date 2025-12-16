Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição
Se apresentaram no evento, artistas nacionais, internacionais e amazônicos, ocupando espaços simbólicos da cidade e fortalecendo o acesso gratuito à cultura
Entre os dias 12 e 14 de dezembro, em Belém, o Festival Psica ocupou a Cidade Velha e o Estádio Mangueirão, com diversos shows gratuitos e atrações nacionais, internacionais e potências da região amazônica.
Com mais de 70 atrações distribuídas ao longo de três dias de programação, o maior festival de música e cultura independente chegou à sua 14ª edição, reunindo apresentações de Luedji Luna, Marina Sena, BK’, Urias, Mano Brown, Jorge Aragão, Jaloo, Os Garotin, Carol Lyne, AJULIACOSTA, Cravo Carbono, Martinho da Vila, Nação Zumbi, Os Haxixins, Batucada Misteriosa & Toró Açú, Dona Onete, D’Água Negra, DJ Lorran, Viviane Batidão, Wanderley Andrade, Patrícia Bastos, Rubi – A Nave do Som, Tudão Crocodilo, Fruto Sensual, Melly, Terno Rei, Mateus Fazeno Rock convida Fernando Catatau, Mumuntaitum, Ian Wapichana convida Moraes MV, Grupo Paracuari, Ressôa, DJ Elison New Age, Rameimes, Kiara Felippe, Zek Picoteiro, Clerley Roots, Apropriadamente e Maleîka, além de shows internacionais, como o da banda japonesa The 5.6.7.8’s e Armando Hernandez.
No Mangueirão, o Psica contou com estrutura ampliada, múltiplos palcos, acessibilidade, áreas de convivência e outras melhorias.
O festival tem patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Mercado Livre, via Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), além de patrocínio de O Boticário e apoio da TIM, por meio da Lei Semear. A realização é da Psica Produções, da Fundação Cultural do Pará e do Governo do Pará, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução.
