Atriz de ‘Pssica’, Domithila Cattete curte brega em festival de Belém
A artista esteve no Psica, realizado no Mangeuirão, nesse domingo (14)
A atriz principal da série brasileira “Pssica”, Domithila Cattete, esteve em um festival em Belém, nesse domingo (14). Domithila, que é paraense, curtiu e dançou brega com um amigo e fotógrafo Cris Vidal. O festival Psica foi realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.
No seriado, a atriz vive Janilce, uma jovem sequestrada pelo tráfico humano. A produção é baseada no livro homônimo de Edyr Augusto e tem direção de Quico e Fernando Meirelles. “Pssica” é original Netflix e está disponível para assinantes.
