O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Atriz de ‘Pssica’, Domithila Cattete curte brega em festival de Belém

A artista esteve no Psica, realizado no Mangeuirão, nesse domingo (14)

Lívia Ximenes
fonte

Domithila Cattete, atriz paraense, é a estrela da série "Pssica" (Reprodução)

A atriz principal da série brasileira “Pssica”, Domithila Cattete, esteve em um festival em Belém, nesse domingo (14). Domithila, que é paraense, curtiu e dançou brega com um amigo e fotógrafo Cris Vidal. O festival Psica foi realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

VEJA MAIS

image 'Pssica': Atriz paraense protagoniza sucesso mundial da Netflix e exalta cultura nortista
Atriz Domithila Cattete, de 21anos, foi protagonista de 'Pssica' (Netflix), minissérie que denuncia tráfico sexual

image VÍDEO: Atriz explica como aprendeu sotaque de Belém para série Pssica da Netflix
A pernambucana Ademara Barros, que interpretou a personagem Dionete, publicou um vídeo em uma rede social onde conta como foi sua preparação para interpretar o sotaque paraense

image Minissérie ‘Pssica’ repercute nas redes, divide opiniões e chega até ao Senado, mostra pesquisa
Entre orgulho e críticas, a minissérie da Netflix, baseada no livro de Edyr Augusto, repercutiu nas redes sociais e foi analisada pelo publicitário paraense José Calasanz Jr. Veja os principais resultados!

No seriado, a atriz vive Janilce, uma jovem sequestrada pelo tráfico humano. A produção é baseada no livro homônimo de Edyr Augusto e tem direção de Quico e Fernando Meirelles. “Pssica” é original Netflix e está disponível para assinantes.

