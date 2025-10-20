'Pssica': Atriz paraense protagoniza sucesso mundial da Netflix e exalta cultura nortista

A jovem atriz paraense Domithila Cattete conquistou o mundo ao estrelar a aclamada minissérie da Netflix, "Pssica". A produção, um sucesso global de audiência, coloca em foco a difícil realidade do tráfico sexual no Norte do Brasil, especificamente no estado do Pará, e revela o talento da artista que migrou do teatro para o audiovisual.

Em "Pssica", Domithila interpreta Janalice, uma adolescente vítima do tráfico de pessoas cuja história se desenrola com a ajuda de um pirata fluvial em busca de sua mãe. O enredo, ambientado no Pará, traz orgulho à atriz, que iniciou e desenvolve sua carreira artística na região.

Preparação intensa e responsabilidade social

Para dar vida a Janalice, a atriz passou por uma preparação intensa. "Era um trabalho novo e com cenas desafiadoras como mulher e como atriz, muito por conta da temática", explica Domithila em entrevista para o portal Metrópoles. "Foram 5 semanas de preparação para entender essas realidades de vulnerabilidades sociais, entendendo qual era a história desafiadora a se contar. Vi documentários, li notícias e tive que lidar com esses sentimentos que são difíceis para qualquer mulher."

A temática da série, que expõe situações vividas por pessoas reais e denuncia o tráfico humano e a exploração sexual infantil, é vista pela artista como um passo crucial para a mudança:

“Tratar assuntos invisibilizados e urgentes no cinema é o primeiro passo para ampliar o debate. Incentiva ações para melhorar questões sociais e proteger pessoas da vulnerabilidade. 'Pssica' contribuiu para o debate contra a exploração sexual infantil e despertou um novo olhar para Marajó, região que tem o menor IDH do Brasil”, celebra.

O olhar para a cultura nortista no audiovisual

Gravada quando Domithila tinha apenas 19 anos, a série marcou sua estreia no audiovisual, trazendo consigo a responsabilidade de representar sua região. Ela celebra o espaço e o olhar carinhoso dedicados à cultura do Norte:

“Existe espaço para que as pessoas do Norte interpretem o seu povo e contem suas histórias, como aconteceu em 'Pssica'. É uma região rica de cultura, algo que se reflete na arte que a gente produz. A arte é o reflexo do nosso cotidiano, da nossa vivência”, pontua.

A transição do teatro para o cinema foi, segundo a atriz, gratificante e intensa. “A experiência de gravar essa série que fala sobre a minha região e a minha cultura, algo que estava imersa a vida inteira, foi muito gratificante. Ao mesmo tempo, também muito intensa", comenta Domithila. "No cinema é tudo muito pequeno, sentir intensamente e reagir de forma orgânica. Em 'Pssica', o silêncio dos personagens e os olhares gritam a todo momento. Foi um mergulho de estudo e dedicação.”

Com o sucesso global da minissérie brasileira na Netflix, Domithila Cattete, que se tornou uma voz ativa sobre a produção e o roteiro, comemora a visibilidade: “Fico orgulhosa de internacionalizar o cinema brasileiro no meu primeiro trabalho”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)