Autor do livro da minissérie 'Pssica', Edyr Augusto ganha presente da Netflix; saiba o que é

Em meio à leitura e escrita, além dos compromissos como diretor do centenário Theatro da Paz, no centro de Belém, o escritor, dramaturgo, compositor e jornalista Edyr Augusto Proença acaba de receber um mimo da Netflix, empresa de serviço de streaming por assinatura. Trata-se de uma embalagem com bombons e vinho, o que combina bem com o estilo do romancista, autor do livro "Pssica", que originou a realização da minissérie homônima com sucesso mundial. A minissérie tem direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles e é distribuída pela própria Netflix.

O sucesso de "Pssica" pode ser medido pelo seu desempenho nos rankings globais e nacionais, como a presença no Top 10 mundial e a liderança no Brasil. Em um período recente, ela alcançou o Top 10 mundial em 68 países, sendo a terceira produção brasileira mais vista internacionalmente.

Esse sucesso também é demonstrado pelo número de visualizações (8,8 milhões). Além disso, a minissérie obteve o reconhecimento da crítica, que elogia o roteiro, a atuação e a direção, apesar de abordar um tema difícil (a violência contra a mulher, redes sociais e corrupção).