Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

O Liberal
fonte

Costurando Culturas (Divulgação)

O desfile “Costurando Culturas”, que ocorre no próximo domingo, 21 de dezembro, a partir das 19h, Vigia de Nazaré, propõe um encontro entre moda autoral, biojoias, dança e audiovisual, valorizando artistas e artesãs da cidade em uma experiência coletiva aberta à comunidade. O evento conta com o suporte da Secretaria Municipal de Trânsito, responsável pela organização do fluxo no local.

Idealizado pelo multiartista vigiense Junior Clever e pela estilista Jucilene Alves, o projeto nasce do desejo de descentralizar o olhar da moda autoral, levando a criação para além da capital e reafirmando que a produção cultural pulsa diariamente nos territórios. “A proposta surge do desejo de valorizar o lugar onde a criação acontece todos os dias: nas casas, nos ateliês e nas ruas de Vigia”, disse Jucilene Alves.

Impulsionado pela criativa dos idealizadores e das mulheres envolvidas, o evento estende o tapete vermelho para que modelos desfilem peças criadas especialmente para a ocasião unindo moda, dança e identidade amazônica.

VEJA MAIS

image 'Hobby Dogging': conheça a moda de passear com cães invisíveis que está viralizando; vídeo
A prática tem ganhado força com diversos grupos e influenciadores compartilhando vídeos e fotos de seus 'pets' imaginários

image Nomes antigos voltam à moda no Brasil; veja se o seu está na lista
Maria e José estão entre os nomes mais registrados e voltaram a fazer sucesso entre os recém-nascidos em 2025

image Deborah Secco destaca três motivos para apostar em brechós e na moda sustentável
Em Belém, atriz destaca como a moda circular transforma hábitos de consumo e reduz impactos ambientais

“Tenho me dedicado a criar iniciativas que avivam a cultura da minha cidade, porque acredito que Vigia possui riquezas culturais que também precisam se manifestar por meio da moda autoral”, disse Junior.

A programação dialoga ainda com o audiovisual ETNOCENAS, dirigido por Junior Clever, que valoriza o ofício das costureiras e artesãs da cidade. A produção lança um novo olhar sobre essas mulheres, antes vistas apenas como prestadoras de serviços, mas que agora protagonizam a criação e costuram histórias e memórias por meio de seus saberes tradicionais.

No centro da passarela estarão as biojoias criadas pelo Coletivo “Em mim a Amazônia Vive”, produzidas a partir de escamas de peixe, sementes e outros elementos naturais do território. Cada peça carrega referências do rio, da floresta, do cotidiano e da ancestralidade amazônica. 

“Sou mulher de pescador e sempre digo ao meu esposo, quando vai para o alto-mar, para trazer uma gurijuba graúda, porque é a partir das espinhas que consigo criar peças ainda mais bonitas”, disse a artesã Loiane Barata.

Ao lado dela, a artesã Anaile Kravo assina peças exclusivas para o desfile e reforça outra dimensão do cuidado com o território amazônico. “Vou até a floresta e seleciono as sementes que serão transformadas em biojoias”, disse.

O uso consciente das escamas de peixe e a escolha criteriosa das sementes revelam uma ética de sustentabilidade e respeito ambiental, onde as artesãs mostram que criar biojoias é também uma forma de preservar, valorizar e cuidar da floresta, dos rios e dos ciclos da natureza.

As camisarias de moda autoral criadas por Jucilene Alves também terão presença marcante no desfile. Há mais de três décadas, a estilista cria peças que acolhem diferentes corpos e trajetórias, incorporando símbolos da cultura vigiense, como a gurijuba, o Círio de Nazaré, as vendedoras de doces no tabuleiro e os espaços históricos da cidade, transformando cada camisa em uma narrativa visual.

“Minha intenção é construir uma vitrine viva. Quem veste uma camisa carrega consigo as marcas identitárias de Vigia, divulgando a cidade pelo corpo das pessoas e reafirmando que ser fashion é valorizar a nossa gente e vestir a identidade local”, disse Jucilene Alves.

A curadoria do evento é assinada pela professora e pesquisadora de moda Alcimara Braga, que destaca o papel da moda como ferramenta de visibilidade social. “Uma curadora de moda não escolhe apenas o que entra ou sai da passarela. Ela organiza narrativas, aproxima trajetórias e ajuda a tornar visível aquilo que, muitas vezes, permanece à margem. Aqui, quem protagoniza são mulheres que criam, bordam, costuram e pesquisam. Meu papel é iluminar essas histórias e mostrar que a moda feita em Vigia fala de território, identidade e futuro”, disse.

O encerramento da noite contará com a performance de dança do Studio Rosa Marciel, que entra como um fio sensível entre corpo, música, rua e regionalidade. 

Agende-se

Data: domingo, 21
Hora: 19h
Local: Travessa Vilhena Alves, 429. Vigia/PA - Bairro: Centro
Evento será aberto, com cadeiras.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

moda
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

18.12.25 16h57

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

BELÉM

Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote

Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

17.12.25 17h05

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda