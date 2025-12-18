Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

O Liberal
fonte

Maisa compartilha encontro com Luan Santana em partida da Copa do Brasil (Reprodução/ X)

Maisa Silva esteve na NeoQuímica Arena na última quarta-feira (18) para acompanhar a partida entre Corinthians e Vasco, válida pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Declaradamente corintiana, a atriz viveu momentos de tensão no estádio, onde o confronto terminou empatado em 0 a 0. Durante a partida, ela encontrou o cantor Luan Santana e compartilhou registros do encontro nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Maisa é tietada por crianças durante visita à escola e vídeo viraliza; assista
Atriz esteve em uma instituição em Ibuna, Recife, e foi surpreendida com muitos pedidos de autógrafos

image Maisa aciona Justiça após rumores de affair com jogador do Corinthians
Atriz não gostou de ter seu nome envolvido em notícias mentirosas.

image Maisa e Memphis Depay? Web aponta possível affair entre a atriz e o jogador
Boatos surgiram após o jogador do Corinthians e a atriz interagirem nas redes sociais

Tive que fingir costume por 90 minutos hoje. Passando nervoso com meu número 1”, disse em uma publicação no X (antigo Twitter), compartilhando o vídeo com o sertanejo.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

maisa silva

cultura

celebridades

luan santana
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

18.12.25 16h57

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

BELÉM

Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote

Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

17.12.25 17h05

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda