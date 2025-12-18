Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena
Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais
Maisa Silva esteve na NeoQuímica Arena na última quarta-feira (18) para acompanhar a partida entre Corinthians e Vasco, válida pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Declaradamente corintiana, a atriz viveu momentos de tensão no estádio, onde o confronto terminou empatado em 0 a 0. Durante a partida, ela encontrou o cantor Luan Santana e compartilhou registros do encontro nas redes sociais.
Tive que fingir costume por 90 minutos hoje. Passando nervoso com meu número 1”, disse em uma publicação no X (antigo Twitter), compartilhando o vídeo com o sertanejo.
