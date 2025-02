Maisa e Memphis Depay? Web aponta possível affair entre a atriz e o jogador

Rumores na internet, sobre um possível romance entre o jogador do Corinthians Memphis Depay, de 31 anos, e a atriz Maisa Silva, de 22, surgiram após o esportista holandês compartilhar um vídeo de Maisa nos stories do Instagram. A legenda dizia: “Maisa entende a vida”. A publicação foi o suficiente para que internautas intensificassem um boato de uma suposta relação amorosa entre os dois.

Primeiramente publicado pela conta do campeonato Paulistão, o vídeo ficou somente alguns minutos no perfil do jogador, depois foi apagado. Páginas de notícias de entretenimento e seguidores começaram a dizer que Maisa e Memphis estariam “se conhecendo melhor”. Mesmo com os boatos, não há publicações de fotos dos dois juntos.

Os seguidores de Maisa chamaram atenção, no entanto, para a publicação de um vídeo de Memphis Depay entrando em campo, publicado pela atriz, que fez parte de um álbum de fotos postado após um jogo do Corinthians, no dia 19 de janeiro. "Meu domingo não poderia ter sido melhor! Te amo, Corinthians", escreveu.